Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

Ξέσπασε η Τζένη Λιονάκη, μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, αναφερόμενη στην απόφαση της κόρης της που ζει πλέον σε μοναστήρι στην Κένυα, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Όπως εξομολογήθηκε η μητέρα της στο «Πρωινό»: «Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς παραμονή Χριστουγέννων. Της είπα το “σκέφτηκες καλά” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”».

Επιπλέον, η Τζένη Λιονάκη πρόσθεσε: « Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Εγώ πιστεύω αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να πει ένα “μάνα τι κάνεις;”, τίποτα άλλο. Της τα είχα προσφέρει όλα, είτε μου τα ζήταγε, είτε όχι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, δεν έχω επαφή μαζί της».

Η μητέρα της συμπλήρωσε: «Δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα τα πάντα να οπλίσω το παιδί μου να βγει στη ζωή».

Αναφερόμενη στην απόφαση να φύγει από την Ελλάδα, είπε: «Δεν γύρισε στην Ελλάδα, τη διώξανε. Γιατί έγινε επερώτηση μέσα στη Βουλή, αν έχει δικαίωμα ένας Αρχιμανδρίτης να είναι μέσα σε μοναστήρι γυναικών. Και την έδιωξαν. Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, βαπτίστηκε και είναι Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που τη βάπτισε, καταργεί το μυστήριο. Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα».

Καταλήγοντας η μητέρα της Ναταλίας είπε: «Οικεία είναι η μάνα που τη γέννησε; Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο να πιστεύεις στον Θεό και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια. Με πήραν τηλέφωνο ένα βράδυ, είχε 40 πυρετό. Και μου λένε “το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο”. Σε μισή ώρα είχα μπει στο αεροπλάνο. Όταν έφτασα, ρώτησα τον γιατρό τι είχε και η Ναταλία μου έλεγε πως όταν βρίσκεται εκεί, νιώθει σαν να είναι στον παράδεισο».