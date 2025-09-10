Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

Σαν «βόμβα» είχε σκάσει το 2009 η είδηση για την απόφαση της Ναταλίας Λιονάκη να ακολουθήσει τον μοναχισμό.

Η γοητευτική ηθοποιός που είχε αναδειχθεί σε μία από τις πιο λαμπερές και ταλαντούχες πρωταγωνίστριες της μικρής και της μεγάλης οθόνης, με την καριέρα της να προβλέπεται λαμπρή, αποφάσισε ξαφνικά να εγκαταλείψει τα φώτα της υποκριτικής και την κοσμική ζωή και να γίνει μοναχή, σκορπώντας θλίψη και προβληματισμό σε οικογένεια, φίλους και συναδέλφους της.

Η ζωή της σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) η εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ πρόβαλε αποσπάσματα από την εικόνα της άλλοτε ηθοποιού σαν μοναχή Φεβρωνία την Κένυα. Από εκεί δηλαδή όπου η Ναταλία Λιονάκη περνάει τα τελευταία χρόνια τις μέρες της.

«Ζει με τα απολύτως απαραίτητα. Μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα» αποκάλυψε άνθρωπος από το περιβάλλον της μοναχής στην καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα. Ζει πλέον με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχεής. Έχει δώσει όλη την ψυχή και τη ζωή της σε αυτό το πράγμα» επισήμανε ακόμα, για την Ναταλία Λιονάκη, άνθρωπος από το σημερινό κοντινό της περιβάλλον.

