Ναταλία Λιονάκη: Παίζει και χορεύει με ορφανά παιδιά στην Κενυά ως μοναχή Φεβρωνία

Η Ναταλία Λιονάκη ή η μοναχή Φεβρωνία - όπως λέγεται σήμερα - ζει στην Κένυα και διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η εκπομπή Super Κατερίνα φαίνεται η εμπιστοσύνη που δείχνουν τα παιδιά στη Ναταλία Λιονάκη, αφού χορεύουν και διασκεδάζουν μαζί της.

Η ζωή για τη μοναχή Φεβρωνία πλέον είναι τελείως διαφορετική. Προσεύχεται, φροντίζει τα ορφανά παιδιά, έχοντας αφήσει στο παρελθόν τη λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας.

«Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Καραγιάννης, για να προσθέσει: «Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».

Στην Κένυα η μοναχή Φεβρωνία ζει τελείως διαφορετικά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες που έφτασε εκεί. «Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Κένυα. Ήταν κατηφής, δεν μιλούσε στους υπόλοιπους, ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος και βλέπουμε την εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βίντεο. Η χαρά της, η δοτικότητά της και η ανάγκη για προσφορά στα άλλα παιδιά», συμπλήρωσε ο Ανδρέας Καραγιάννης για τη Μοναχή Φεβρωνία.