Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απαντά για τη μάνα της: «Είναι στις προσευχές μου»

Από την Κένυα, όπου ζει εδώ και χρόνια η μοναχή Φεβρωνία, η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη, απάντησε στη μητέρα της, που καταφέρθηκε εναντίον της πρόσφατα.

Από το 2017 που χειροτονήθηκε μοναχή, αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις και εμφανίσεις, ωστόσο τώρα, μέσω του πατέρα Τιμόθεου που επίσης ζει στην Κένυα, εξέφρασε τη θλίψη της για τα τεκταινόμενα.

Πρόσφατα, η μητέρα της, Τζένη Λιονάκη, μίλησε με οργή και πίκρα για την κόρη της, χρησιμοποιώντας σκληρά λόγια που προκάλεσαν αίσθηση. «Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς παραμονή Χριστουγέννων. Της είπα το “σκέφτηκες καλά” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”», δήλωσε σε πρωινή εκπομπή.

« Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Εγώ πιστεύω αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να πει ένα “μάνα τι κάνεις;”, τίποτα άλλο. Της τα είχα προσφέρει όλα, είτε μου τα ζήταγε, είτε όχι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, δεν έχω επαφή μαζί της», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα τα πάντα να οπλίσω το παιδί μου να βγει στη ζωή».

Η απάντηση της μοναχής Φεβρωνίας στην Τζένη Λιονάκη

Μέσω του Πατέρα Τιμόθεου από την Κένυα, η αδερφή Φεβρωνία, μεταξύ άλλων εξήγησε πως η μητέρα της ήταν πάντα και παραμένει μέχρι και σήμερα στις προσευχές της.

«Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικής δημόσιαν σφαίραν με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κα. Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν Χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενη εναντίον της πεμπτουσίας της ορθοδόξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού» ανέφερε ο πάτερ Τιμόθεος στο Weekend Live το μεσημέρι του Σαββάτου, στον ΣΚΑΪ.

«Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής, εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως ‘είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου’».

