Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά στις 29 Δεκεμβρίου η Εκκλησία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στις 29 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μαρκέλλου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και ταυτόχρονα τα Άγια Νήπια που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη.
Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Βενιαμίν, καθώς και το όνομα Μάρκελλος
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Επιστρέφει στην Τουρκία για την Αναντόλου Έφες ο Σέιμπεν Λι
22:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Σέρβικο δημοσίευμα: «Συμφώνησε με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός»
21:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:27 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μπριζίτ Μπαρντό: Η μοναξιά μιας απόλυτης παρουσίας
21:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ