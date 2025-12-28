Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Στις 29 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μαρκέλλου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και ταυτόχρονα τα Άγια Νήπια που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη.

Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Βενιαμίν, καθώς και το όνομα Μάρκελλος

