Ανδρέας Γεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση με την 4 μηνών κόρη του στην παραλία

Στιγμές χαλάρωσης με την κόρη και τη σύζυγό του απόλαυσε την Κυριακή (28/12) ο Ανδρέας Γεωργίου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης με τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου και τη μονάκριβη κόρη τους απόλαυσαν μια βόλτα στη θάλασσα. Ο Αντρέας Γεωργίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους δύο τρυφερά στιγμιότυπα, όπου τον βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με την μικρή του στο μάρσιπο.

https://www.instagram.com/p/DSzde98jBmB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε συνεντεύξεις του ο γνωστός σκηνοθέτης έχει μιλήσει για την πατρότητα και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει βιώσει με την άφιξη της κόρης του στη ζωή του.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα με την κορούλα του, η οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο.

