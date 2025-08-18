Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 31 χρόνια

Με μία φωτογραφία της θέλησε ο Αντρέας Γεωργίου να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του. Ο Αντρέας Γεωργίου στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον θάνατο του πολυαγαπημένου του προσώπου, που έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν ακόμα 12 ετών.

«Έχασα τη μαμά μου από Aids όταν ήμουν 12 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου ήταν φορέας την εποχή που δεν υπήρχε προστασία. Είχα έναν πατέρα καλλονό, πολύ ωραίος άντρας, ήταν πάντα έξω γιατί ήταν ψαράς και έπρεπε να φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Τον ιό τον έφερε ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και όταν ανακάλυψε ότι έφερε τον ιό στο σπίτι και κόλλησε τη μητέρα μου, ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας.

Ένιωθα πάντα πιο μεγάλος και πάντα καταλάβαινα τι έλεγαν, ότι θα μείνουμε ορφανά, ότι θα καταστραφούμε και αυτό ήταν που με πείσμωνε. Είμαστε 4 αδέλφια και πολύ αγαπημένα. Είμαστε η δύναμη ο ένας του άλλου» είχε αποκαλύψει πριν χρόνια ο Αντρέας Γεωργίου στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονώρα Μελέτη.

«Θύμωσα με τον πατέρα μου όταν έγινε αυτό κι έκανα επανάσταση. Πήγα μαζί της στο Λονδίνο, όσο έκανε θεραπεία. Της υποσχέθηκα ότι θα είμαι εντάξει και δίπλα στα αδέλφια μου. Όταν γύρισα είχα μεγάλο πρόβλημα με τον πατέρα μου. Τα τελευταία χρόνια όμως ήρθαμε κοντά, δεν έχω αφήσει τίποτα μέσα μου, τα είπαμε όλα» είχε πει στην ίδια συνέντευξη ο Αντρέας Γεωργίου.

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 31 χρόνων από τη μέρα που η μητέρα του έφυγε από τη ζωή ο Αντρέας Γεωργίου δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον λογαριασμό του στο instagram και έγραψε, «31years».

Σου θυμίζουμε, ότι σε λίγο καιρό ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πρόκειται να αποκτήσει το πρώτο του παιδί, καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου.