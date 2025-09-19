Ανδρέας Γεωργίου: «Μετά την γέννηση της κόρης μου, σέβομαι πολύ περισσότερο τις γυναίκες»

Ο Ανδρέας Γεωργίου βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή «Buongiorno» και την Φαίη Σκορδά, με αφορμή την πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου της καθημερινής σειράς «Η Γη της Ελιάς» στο Mega.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μετά τον ερχομό της κόρης του, με τον ίδιο να δηλώνει ευτυχισμένος αλλά και αγχωμένος.

«Ο,τι και να πω είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζήσαμε εγώ και η σύζυγός μου. Όλοι μας έλεγαν τι έχει να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι που περιμένει παιδί, αλλά όταν το ζεις είναι αλλιώς. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα. Είσαι σαν τουρίστας. Είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου με όλες τις δυσκολίες. Χρειάζονται ισορροπίες, χρειάζεται άλλος τρόπος επικοινωνίας.», εξομολογήθηκε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου.

Για αυτά που τον φοβίζουν μετά την απόκτηση της κόρης του, ο γνωστός σκηνοθέτης απάντησε: «Πιο πολύ φοβάμαι μην δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχει να διαχειριστεί μία γυναίκα. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες, αλλά βιώνοντας έναν τοκετό, άλλαξε πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες. Ο σεβασμός μου μεγάλωσε περισσότερο. Ο ρόλος του πατέρα είναι πιο περιοριστικός.»

«Η Σιμώνη είναι υπέροχη, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο και αν με τσιτώνει αυτό κάποιες φορές. Λειτουργεί και σαν challenge για εμένα, να γίνω καλύτερος», πρόσθεσε ο Ανδρέας Γεωργίου για την σύζυγό του.

Διαβάστε επίσης