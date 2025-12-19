Γνωστός κριτής του «Britain’s Got Talent» κατηγορείται για παρενόχληση γυναικών

Ο David Walliams ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στα «Empire Film Awards» στο Λονδίνο, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.

Στη διακοπή της συνεργασίας με τον David Walliams, ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων της Βρετανίας, προχώρησε την Παρασκευή (19/12) ο εκδοτικός οίκος HarperCollins έπειτα από κατηγορίες για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του απέναντι σε νεότερες γυναίκες της εταιρείας.

Μια γυναίκα που κατήγγειλε τη συμπεριφορά του έλαβε αποζημίωση άνω των 10.000 λιρών από τον εκδοτικό οίκο και αποχώρησε από την εταιρεία, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.

Η εταιρεία HarperCollins άρχισε να ερευνά τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Walliams πέρυσι.

Η απόφαση να απομακρυνθεί ο Walliams έρχεται μετά την ξαφνική αποχώρηση του Charlie Redmayne, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του εκδοτικού οίκου, ο οποίος έφυγε από την εταιρεία τον Οκτώβριο. Η Kate Elton τον διαδέχθηκε ως προσωρινή διευθύντρια.

Ένας εκπρόσωπος της HarperCollins δήλωσε στην Telegraph: «Μετά από προσεκτική εξέταση και υπό την ηγεσία της νέας διευθύνοντος συμβούλου της, η HarperCollins UK αποφάσισε να μην εκδώσει κανένα νέο τίτλο του David Walliams. Ο συγγραφέας έχει ενημερωθεί για την απόφαση αυτή».

«Η HarperCollins λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ευημερία των εργαζομένων της και διαθέτει διαδικασίες για την αναφορά και τη διερεύνηση προβληματικών ζητημάτων. Για να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα των ατόμων, δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα», πρόσθεσε.

Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Walliams

Ο ατζέντης του Walliams δήλωσε: «Ο David δεν έχει ενημερωθεί ποτέ για τυχόν κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του από την HarperCollins. Δεν συμμετείχε σε καμία έρευνα, ούτε του δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο David αρνείται κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα και θα κινηθεί νομικά».

Ο Walliams, ο οποίος έγινε διάσημος πριν από περισσότερα από 20 χρόνια μέσω της κωμικής σειράς Little Britain, έχει από τότε γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς της Βρετανίας, με περισσότερα από 40 βιβλία και συλλογές διηγημάτων στο ενεργητικό του και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2019 εκτιμήθηκε ότι ο ίδιος και ο εκδότης του είχαν πουλήσει βιβλία αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

Τα βιβλία του χρησιμοποιούνται ευρέως στα σχολεία, έχουν μεταφραστεί σε 55 γλώσσες, σύμφωνα με την HarperCollins, και έχουν προσαρμοστεί για την τηλεόραση από το BBC.

Κριτής στο «Britain’s Got Talent»

Η τηλεοπτική καριέρα του 54χρονου έχει ήδη στιγματιστεί μετά από κατηγορίες για σεξιστικές δηλώσεις που έκανε ως κριτής στο «Britain’s Got Talent» («Βρετανία Έχεις Ταλέντο»).

Τώρα όμως αποκαλύπτεται ότι ήταν επίσης στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας της HarperCollins πέρυσι, μετά από καταγγελία μίας νέας υπαλλήλου για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό κλήθηκε σε συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος ανήκει στην News Corporation του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Εργασία «σε ζεύγη» - «Μην επισκέπτεστε το σπίτι του»

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Telegraph ότι μετά την έρευνα, ορισμένες νεότερες υπάλληλοι κρατήθηκαν σε απόσταση από τον συγγραφέα και μία υπάλληλος συμφώνησε σε διακανονισμό και έλαβε αποζημίωση.

Πρώην υπάλληλοι ανέφεραν επίσης ότι ζητήθηκε να εργάζονται «σε ζεύγη» όταν συναντούσαν τον Walliams, και τις συμβούλεψαν να μην επισκέπτονται το σπίτι του.

Πολύμηνη έρευνα

Το 2023, μία νεαρή υπάλληλος εξέφρασε ανησυχίες και ακολούθησε έρευνα από την εταιρεία.

Οι υπάλληλοι που είχαν συνεργαστεί με τον Walliams κλήθηκαν σε συνέντευξη στο πλαίσιο της έρευνας, στην οποία συμμετείχε επίσης τουλάχιστον ένας εσωτερικός δικηγόρος.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, η εταιρεία έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο Walliams δεν θα μπορούσε να συναντήσει ορισμένα μέλη του προσωπικού κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στα γραφεία της.

«Εξαιρετικά πολύτιμος» για την εταιρεία

Ο Walliams ήταν ήδη ένας σημαντικός τηλεοπτικός σταρ όταν άρχισε να γράφει παιδικά βιβλία, τα οποία εκδόθηκαν από την HarperCollins το 2008.

Με δύο μυθιστορήματα το χρόνο, ο Walliams έγινε εξαιρετικά πολύτιμος για τον εκδότη του. Σύμφωνα με περιοδικά του κλάδου, ήταν υπεύθυνος για το 44% των πωλήσεων παιδικών βιβλίων της HarperCollins στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018.

Ωστόσο, η δημοτικότητά του ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων έχει αρχίσει να φθίνει και έχει επικριθεί για την χρήση «επιβλαβών στερεοτύπων». Σύμφωνα με το Bookseller, οι πωλήσεις του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μειώθηκαν κατά περισσότερο από 60%.

Τα τελευταία χρόνια, ο Walliams έχει αντιμετωπίσει κριτική όταν «πιάστηκε» να κάνει άσεμνα σχόλια για διαγωνιζόμενους στο «Britain’s Got Talent».

Το 2022, μια διαρροή αποκάλυψε ότι είχε αποκαλέσει μια διαγωνιζόμενη «πο-----» και είχε πει «νομίζει ότι θέλεις να την γα---εις, αλλά δεν θέλεις» για μια άλλη.

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια μιας οντισιόν στο London Palladium στις αρχές του 2020 και διέρρευσαν στην εφημερίδα The Guardian.

Την εποχή εκείνη, ο Walliams δήλωσε ότι ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για τα «ασεβή σχόλια» και ότι αυτά ήταν μέρος μιας ιδιωτικής συνομιλίας που «ποτέ δεν προοριζόταν να δημοσιοποιηθεί». Στη συνέχεια, παραιτήθηκε από τη θέση του στην τηλεοπτική εκπομπή.

Έκτοτε, ο Walliams έχει επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην προώθηση των βιβλίων του, πραγματοποιώντας περιοδείες στη Νέα Ζηλανδία και ταξιδεύοντας σε όλη τη Βρετανία αυτό το φθινόπωρο με το τελευταίο του έργο, Santa & Son.

