Γνωστός κριτής του «Britain’s Got Talent» κατηγορείται για παρενόχληση γυναικών

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins διέκοψε τη συνεργασία του με έναν από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων της Βρετανίας

Newsbomb

Γνωστός κριτής του «Britain’s Got Talent» κατηγορείται για παρενόχληση γυναικών

Ο David Walliams ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στα «Empire Film Awards» στο Λονδίνο, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.

Jonathan Short/Invision/AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διακοπή της συνεργασίας με τον David Walliams, ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων της Βρετανίας, προχώρησε την Παρασκευή (19/12) ο εκδοτικός οίκος HarperCollins έπειτα από κατηγορίες για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του απέναντι σε νεότερες γυναίκες της εταιρείας.

Μια γυναίκα που κατήγγειλε τη συμπεριφορά του έλαβε αποζημίωση άνω των 10.000 λιρών από τον εκδοτικό οίκο και αποχώρησε από την εταιρεία, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.

Η εταιρεία HarperCollins άρχισε να ερευνά τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Walliams πέρυσι.

Η απόφαση να απομακρυνθεί ο Walliams έρχεται μετά την ξαφνική αποχώρηση του Charlie Redmayne, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του εκδοτικού οίκου, ο οποίος έφυγε από την εταιρεία τον Οκτώβριο. Η Kate Elton τον διαδέχθηκε ως προσωρινή διευθύντρια.

Ένας εκπρόσωπος της HarperCollins δήλωσε στην Telegraph: «Μετά από προσεκτική εξέταση και υπό την ηγεσία της νέας διευθύνοντος συμβούλου της, η HarperCollins UK αποφάσισε να μην εκδώσει κανένα νέο τίτλο του David Walliams. Ο συγγραφέας έχει ενημερωθεί για την απόφαση αυτή».

«Η HarperCollins λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ευημερία των εργαζομένων της και διαθέτει διαδικασίες για την αναφορά και τη διερεύνηση προβληματικών ζητημάτων. Για να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα των ατόμων, δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα», πρόσθεσε.

Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Walliams

Ο ατζέντης του Walliams δήλωσε: «Ο David δεν έχει ενημερωθεί ποτέ για τυχόν κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του από την HarperCollins. Δεν συμμετείχε σε καμία έρευνα, ούτε του δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο David αρνείται κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα και θα κινηθεί νομικά».

Ο Walliams, ο οποίος έγινε διάσημος πριν από περισσότερα από 20 χρόνια μέσω της κωμικής σειράς Little Britain, έχει από τότε γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς της Βρετανίας, με περισσότερα από 40 βιβλία και συλλογές διηγημάτων στο ενεργητικό του και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2019 εκτιμήθηκε ότι ο ίδιος και ο εκδότης του είχαν πουλήσει βιβλία αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

Τα βιβλία του χρησιμοποιούνται ευρέως στα σχολεία, έχουν μεταφραστεί σε 55 γλώσσες, σύμφωνα με την HarperCollins, και έχουν προσαρμοστεί για την τηλεόραση από το BBC.

Κριτής στο «Britain’s Got Talent»

Η τηλεοπτική καριέρα του 54χρονου έχει ήδη στιγματιστεί μετά από κατηγορίες για σεξιστικές δηλώσεις που έκανε ως κριτής στο «Britain’s Got Talent» («Βρετανία Έχεις Ταλέντο»).

Τώρα όμως αποκαλύπτεται ότι ήταν επίσης στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας της HarperCollins πέρυσι, μετά από καταγγελία μίας νέας υπαλλήλου για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό κλήθηκε σε συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος ανήκει στην News Corporation του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Εργασία «σε ζεύγη» - «Μην επισκέπτεστε το σπίτι του»

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Telegraph ότι μετά την έρευνα, ορισμένες νεότερες υπάλληλοι κρατήθηκαν σε απόσταση από τον συγγραφέα και μία υπάλληλος συμφώνησε σε διακανονισμό και έλαβε αποζημίωση.

Πρώην υπάλληλοι ανέφεραν επίσης ότι ζητήθηκε να εργάζονται «σε ζεύγη» όταν συναντούσαν τον Walliams, και τις συμβούλεψαν να μην επισκέπτονται το σπίτι του.

Πολύμηνη έρευνα

Το 2023, μία νεαρή υπάλληλος εξέφρασε ανησυχίες και ακολούθησε έρευνα από την εταιρεία.

Οι υπάλληλοι που είχαν συνεργαστεί με τον Walliams κλήθηκαν σε συνέντευξη στο πλαίσιο της έρευνας, στην οποία συμμετείχε επίσης τουλάχιστον ένας εσωτερικός δικηγόρος.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, η εταιρεία έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο Walliams δεν θα μπορούσε να συναντήσει ορισμένα μέλη του προσωπικού κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στα γραφεία της.

«Εξαιρετικά πολύτιμος» για την εταιρεία

Ο Walliams ήταν ήδη ένας σημαντικός τηλεοπτικός σταρ όταν άρχισε να γράφει παιδικά βιβλία, τα οποία εκδόθηκαν από την HarperCollins το 2008.

Με δύο μυθιστορήματα το χρόνο, ο Walliams έγινε εξαιρετικά πολύτιμος για τον εκδότη του. Σύμφωνα με περιοδικά του κλάδου, ήταν υπεύθυνος για το 44% των πωλήσεων παιδικών βιβλίων της HarperCollins στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018.

Ωστόσο, η δημοτικότητά του ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων έχει αρχίσει να φθίνει και έχει επικριθεί για την χρήση «επιβλαβών στερεοτύπων». Σύμφωνα με το Bookseller, οι πωλήσεις του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μειώθηκαν κατά περισσότερο από 60%.

Τα τελευταία χρόνια, ο Walliams έχει αντιμετωπίσει κριτική όταν «πιάστηκε» να κάνει άσεμνα σχόλια για διαγωνιζόμενους στο «Britain’s Got Talent».

Το 2022, μια διαρροή αποκάλυψε ότι είχε αποκαλέσει μια διαγωνιζόμενη «πο-----» και είχε πει «νομίζει ότι θέλεις να την γα---εις, αλλά δεν θέλεις» για μια άλλη.

Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια μιας οντισιόν στο London Palladium στις αρχές του 2020 και διέρρευσαν στην εφημερίδα The Guardian.

Την εποχή εκείνη, ο Walliams δήλωσε ότι ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για τα «ασεβή σχόλια» και ότι αυτά ήταν μέρος μιας ιδιωτικής συνομιλίας που «ποτέ δεν προοριζόταν να δημοσιοποιηθεί». Στη συνέχεια, παραιτήθηκε από τη θέση του στην τηλεοπτική εκπομπή.

Έκτοτε, ο Walliams έχει επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην προώθηση των βιβλίων του, πραγματοποιώντας περιοδείες στη Νέα Ζηλανδία και ταξιδεύοντας σε όλη τη Βρετανία αυτό το φθινόπωρο με το τελευταίο του έργο, Santa & Son.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο - Πρωταθλήτρια για 17η χρονιά

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανοιχτό το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βράχος- «φονιάς» έπεσε σε δρόμο – Η τύχη απέτρεψε τραγωδία!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Αθηνών: Απένειμε τιμητική διάκριση στο ΕΚΑΒ για τα 40 χρόνια προσφοράς του

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά «ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας»

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων - Έληξε η διορία: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ο πρόεδρος κατηγόρησε τους Ουκρανούς για «αχαριστία» ενώπιον του Ζελένσκι

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αναστάτωση από σεισμούς 2,5 και 3,3 Ρίχτερ - Μαρτυρίες για «τράνταγμα και θόρυβο βροντής»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος στο Ρέθυμνο έφτιαξε 5 κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός κριτής του «Britain’s Got Talent» κατηγορείται για παρενόχληση γυναικών - Εκδοτικός οίκος διέκοψε τη συνεργασία μαζί του

22:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Σταν Βαβρίνκα – Αποσύρεται μετά το 2026!

22:48ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ιστορικό χωριό στην καρδιά του Δήμου Ρεθύμνης

22:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Κινητοποιήση αγροτών στα διόδια Δροσοχωρίου το Σάββατο - Θα ανοίξουν τις μπάρες

22:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρέμβαση για όσους δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτητων στο Κτηματολόγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων - Έληξε η διορία: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια - Επιμένει ο Μίτσκοσκι: «Το όνομα "Μακεδονία" είναι ιερό»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ