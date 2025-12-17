Βρετανία: Χειροπέδες σε διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα»

Αντιμέτωποι με σύλληψη θα είναι πλέον οι διαδηλωτές που θα φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα», ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου και του Μάντσεστερ στη Βρετανία σήμερα (17/12), μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ την Κυριακή.

Οι αρχηγοί της Αστυνομίας του Μάντσεστερ και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου εξέδωσαν κοινή δήλωση μετά την επίθεση δύο ένοπλων ανδρών που σκότωσαν 15 άτομα, οι οποίοι είχαν βάλει ως στόχο να σκοτώσουν Εβραίους που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν το Χανουκά στο Σβίδνεϊ.

Η κίνηση των αρχών έρχεται περίπου δύο μήνες μετά τη δολοφονία δύο ατόμων σε τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή του Heaton Park στο Μάντσεστερ.

Ο αρχιραββίνος Ephraim Mirvis είναι ένας από τους πιο γνωστούς που ζητούσαν να ληφθούν μέτρα κατά της ρητορικής μίσους που παρατηρείται στις τακτικές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επίθεση στη διάσημη παραλία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με το Sky News, ο κ. Mirvis δήλωσε πως πρέπει να καταστεί σαφές ότι συνθήματα όπως «παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα» είναι «παράνομα», προσθέτοντας ότι τόσο η επίθεση στο Σίδνεϊ όσο και αυτή στο Μάντσεστερ δείχνουν τις πιθανές συνέπειες τέτοιων λέξεων.

«Ιντιφάντα» σημαίνει εξέγερση στα αραβικά και αναφέρεται σε δύο συγκεκριμένες παλαιστινιακές εξεγέρσεις εναντίον του Ισραήλ, πρώτα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στη συνέχεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών εξεγέρσεων.

Διαβάστε επίσης