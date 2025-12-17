Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης

Την Κυριακή (14/12), δύο ένοπλοι άνδρες σκότωσαν 15 άτομα σε μια αντισημιτική μαζική επίθεση εναντίον Εβραίων που γιόρταζαν το Χανουκά στην παραλία Bondi, ενώ περισσότερα από 20 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται

Newsbomb

Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης

Συγγενείς του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ο οποίος σκοτώθηκε στην παραλία Bondi, μπροστά από το φέρετρό του κατά τη διάρκεια της κηδείας του στο Σίδνεϊ, Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 24χρονος Naveed Akram, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του, Sajid, πυροβόλησαν και σκότωσαν δεκάδες άτομα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ την Κυριακή, βρίσκεται αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για δολοφονία, την ώρα που εκατοντάδες πενθούντες συγκεντρώθηκαν στην πόλη για να ξεκινήσουν τις κηδείες των θυμάτων.

Την Κυριακή (14/12), δύο ένοπλοι άνδρες σκότωσαν 15 άτομα σε μια αντισημιτική μαζική επίθεση εναντίον Εβραίων που γιόρταζαν το Χανουκά στην παραλία Bondi, ενώ περισσότερα από 20 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Όλα τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ήταν Εβραίοι.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 24χρονο Naveed Akram την Τετάρτη, όταν ξύπνησε από το κώμα και βρίσκεται σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου νοσηλεύεται από τότε που η αστυνομία πυροβόλησε τον ίδιο και τον πατέρα του, στην παραλία Bondi. Ο 50χρονος πατέρας του πέθανε στο σημείο του μακελειού, σύμφωνα με τις Αρχές.

μποντάι-Naveed Akram

Ο Naveed Akram κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι.

Χ

Ο Naveed Akram, ήταν εθελοντής σε μια ομάδας κηρύγματος δρόμου στα δυτικά του Σίδνεϊ, η οποία έχει δεσμούς με πολλούς υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, ανάμεσά τους μαρτύρες και επίδοξοι στρατιώτες, προτού ο ίδιος και ο πατέρας του πραγματοποιήσουν τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση της χώρας, γράφει η Sydney Morning Herald.

Η αστυνομία ερευνά τώρα ένα ταξίδι που πραγματοποίησαν οι δύο άνδρες στις Φιλιππίνες εβδομάδες πριν από τη σφαγή, και πώς ο Sajid Akram εξασφάλισε νόμιμα όπλα υψηλής ισχύος παρά τους γνωστούς δεσμούς του γιου του με εξτρεμιστικούς κύκλους. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν επίσης ότι πατέρας και γιος είχαν προετοιμάσει ένα μανιφέστο πριν από τη σφαγή.

Ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων

Ξεκίνησαν σήμερα (17/12) οι κηδείες των θυμάτων με την άφιξη του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του AFP. Πιστοί υποδέχτηκαν με δάκρυα τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί. Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

«Μετά από αυτό που συνέβη, η μεγαλύτερη λύπη μου ήταν – εκτός από το προφανές – ότι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα για να πω στον Έλι πιο συχνά πόσο τον αγαπάμε, πόσο τον αγαπώ, πόσο εκτιμούμε όλα όσα κάνει και πόσο περήφανοι είμαστε για αυτόν», είπε ο πεθερός του Σλάνγκερ, ο ραβίνος Γιέχοραμ Ούλμαν, ο οποίος μίλησε στο Associated Press με δάκρυα στα μάτια.

«Ελπίζω να το ήξερε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το ήξερε», είπε ο Ούλμαν. «Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να του το λέγαμε πιο συχνά».

Έξω από την κηδεία, όχι μακριά από το σημείο της επίθεσης, η ατμόσφαιρα ήταν σιωπηλή και βαριά, ενώ υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία. Οι Εβραίοι συνήθως θάβονται εντός 24 ωρών από το θάνατό τους, αλλά οι κηδείες καθυστέρησαν λόγω των ανακρίσεων του ιατροδικαστή.

Ένας από τους πενθούντες, ο Ντμίτρι Τσλάφμα, είπε καθώς έφευγε από την τελετή ότι ο Σλάνγκερ ήταν ο μακροχρόνιος ραβίνος του.

«Από τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικός ήταν για την κοινότητα», είπε ο Τσλάφμα. «Ήταν ζεστός, χαρούμενος, γενναιόδωρος, μοναδικός».

Μεταξύ των άλλων θυμάτων ήταν ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών, που σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να αφοπλίσουν έναν από τους δράστες. Ένας άλλος Εβραίος άνδρας ηλικίας 60 ετών, ο Ρέουβεν Μόρισον, πυροβολήθηκε από έναν από τους ένοπλους, ενώ πετούσε τούβλα στον άλλο, σύμφωνα με την κόρη του.

Πολλά παιδιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση του Χανουκά, που περιλάμβανε ζωγραφική, γλυκά και έναν ζωολογικό κήπο. Η νεότερη που σκοτώθηκε ήταν η Ματίλντα, 10 ετών, της οποίας οι γονείς προέτρεψαν τους παρευρισκόμενους σε μια αγρυπνία την Τρίτη το βράδυ να θυμούνται το όνομά της.

«Μένει εδώ», είπε η μητέρα της Ματίλντα, Βαλεντίνα, πιέζοντας το χέρι της πάνω από την καρδιά της. «Απλά θα μένει για πάντα εδώ».

Matilda - Αυστραλία

Η 10χρονη Ματίλντα

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η Αυστραλία αντιμετωπίζει μια κοινωνική και πολιτική πρόκληση σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον έλεγχο των όπλων και το κατά πόσο η αστυνομική προστασία των Εβραίων σε εκδηλώσεις όπως αυτή της Κυριακής ήταν επαρκής για τις απειλές που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 20% στη χρηματοδότηση από το στοίχημα σε ομάδες και σωματεία – Βρούτσης: «Ενισχύουμε στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό»

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον 15χρονο με το κουζινομάχαιρο

10:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» στις αγορές μέσω e-shop: Τριπλάσια αύξηση του τζίρου

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο 6 σημείων από Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα στα σπίτια τους»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

10:00ΥΓΕΙΑ

Αξονική στεφανιογραφία ή stress echo για την αρχική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου;

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνδύασε δύο σπουδές και χτίσε το μέλλον σου με το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Αλέξη - Άφαντος ο γιατρός από τις 7 Δεκεμβρίου

09:47LIFESTYLE

Rolling Stones: Ακυρώνονται τα σχέδια για περιοδεία λόγω αρθρίτιδας του Κιθ Ρίτσαρντς

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Fiat Grande Panda είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα.

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τι ώρα θα αποκλείσουν σήμερα οι αγρότες τα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης - Ξεκίνησαν οι κηδείες των 15 θυμάτων

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέρος: Ποινή κάθειρξης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

08:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ