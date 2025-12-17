Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης

Συγγενείς του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ο οποίος σκοτώθηκε στην παραλία Bondi, μπροστά από το φέρετρό του κατά τη διάρκεια της κηδείας του στο Σίδνεϊ, Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025.

Ο 24χρονος Naveed Akram, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του, Sajid, πυροβόλησαν και σκότωσαν δεκάδες άτομα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ την Κυριακή, βρίσκεται αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για δολοφονία, την ώρα που εκατοντάδες πενθούντες συγκεντρώθηκαν στην πόλη για να ξεκινήσουν τις κηδείες των θυμάτων.

Την Κυριακή (14/12), δύο ένοπλοι άνδρες σκότωσαν 15 άτομα σε μια αντισημιτική μαζική επίθεση εναντίον Εβραίων που γιόρταζαν το Χανουκά στην παραλία Bondi, ενώ περισσότερα από 20 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Όλα τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ήταν Εβραίοι.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 24χρονο Naveed Akram την Τετάρτη, όταν ξύπνησε από το κώμα και βρίσκεται σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου νοσηλεύεται από τότε που η αστυνομία πυροβόλησε τον ίδιο και τον πατέρα του, στην παραλία Bondi. Ο 50χρονος πατέρας του πέθανε στο σημείο του μακελειού, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Naveed Akram κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Χ

Ο Naveed Akram, ήταν εθελοντής σε μια ομάδας κηρύγματος δρόμου στα δυτικά του Σίδνεϊ, η οποία έχει δεσμούς με πολλούς υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, ανάμεσά τους μαρτύρες και επίδοξοι στρατιώτες, προτού ο ίδιος και ο πατέρας του πραγματοποιήσουν τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση της χώρας, γράφει η Sydney Morning Herald.

Η αστυνομία ερευνά τώρα ένα ταξίδι που πραγματοποίησαν οι δύο άνδρες στις Φιλιππίνες εβδομάδες πριν από τη σφαγή, και πώς ο Sajid Akram εξασφάλισε νόμιμα όπλα υψηλής ισχύος παρά τους γνωστούς δεσμούς του γιου του με εξτρεμιστικούς κύκλους. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν επίσης ότι πατέρας και γιος είχαν προετοιμάσει ένα μανιφέστο πριν από τη σφαγή.

Ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων

Ξεκίνησαν σήμερα (17/12) οι κηδείες των θυμάτων με την άφιξη του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του AFP. Πιστοί υποδέχτηκαν με δάκρυα τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί. Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

«Μετά από αυτό που συνέβη, η μεγαλύτερη λύπη μου ήταν – εκτός από το προφανές – ότι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα για να πω στον Έλι πιο συχνά πόσο τον αγαπάμε, πόσο τον αγαπώ, πόσο εκτιμούμε όλα όσα κάνει και πόσο περήφανοι είμαστε για αυτόν», είπε ο πεθερός του Σλάνγκερ, ο ραβίνος Γιέχοραμ Ούλμαν, ο οποίος μίλησε στο Associated Press με δάκρυα στα μάτια.

«Ελπίζω να το ήξερε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι το ήξερε», είπε ο Ούλμαν. «Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να του το λέγαμε πιο συχνά».

Έξω από την κηδεία, όχι μακριά από το σημείο της επίθεσης, η ατμόσφαιρα ήταν σιωπηλή και βαριά, ενώ υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία. Οι Εβραίοι συνήθως θάβονται εντός 24 ωρών από το θάνατό τους, αλλά οι κηδείες καθυστέρησαν λόγω των ανακρίσεων του ιατροδικαστή.

Ένας από τους πενθούντες, ο Ντμίτρι Τσλάφμα, είπε καθώς έφευγε από την τελετή ότι ο Σλάνγκερ ήταν ο μακροχρόνιος ραβίνος του.

«Από τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικός ήταν για την κοινότητα», είπε ο Τσλάφμα. «Ήταν ζεστός, χαρούμενος, γενναιόδωρος, μοναδικός».

Μεταξύ των άλλων θυμάτων ήταν ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών, που σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να αφοπλίσουν έναν από τους δράστες. Ένας άλλος Εβραίος άνδρας ηλικίας 60 ετών, ο Ρέουβεν Μόρισον, πυροβολήθηκε από έναν από τους ένοπλους, ενώ πετούσε τούβλα στον άλλο, σύμφωνα με την κόρη του.

Reuven Morrison made the ultimate sacrifice trying to protect his community.



He did what any unarmed man could, he picked up whatever he could find, he threw it at Islamist Sajid Akram in attempt to stop shooting up his community at Bondi.



Remember him.



RIP, Hero. pic.twitter.com/J4ciHulN1x — Mickamious (@MickamiousG) December 16, 2025

Πολλά παιδιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση του Χανουκά, που περιλάμβανε ζωγραφική, γλυκά και έναν ζωολογικό κήπο. Η νεότερη που σκοτώθηκε ήταν η Ματίλντα, 10 ετών, της οποίας οι γονείς προέτρεψαν τους παρευρισκόμενους σε μια αγρυπνία την Τρίτη το βράδυ να θυμούνται το όνομά της.

«Μένει εδώ», είπε η μητέρα της Ματίλντα, Βαλεντίνα, πιέζοντας το χέρι της πάνω από την καρδιά της. «Απλά θα μένει για πάντα εδώ».

Η 10χρονη Ματίλντα

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η Αυστραλία αντιμετωπίζει μια κοινωνική και πολιτική πρόκληση σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον έλεγχο των όπλων και το κατά πόσο η αστυνομική προστασία των Εβραίων σε εκδηλώσεις όπως αυτή της Κυριακής ήταν επαρκής για τις απειλές που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε επίσης