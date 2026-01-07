Υπάλληλος ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε κινητό με απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Ένας υπάλληλος της ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο περιείχε ευαίσθητες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ενός προσωπικού ταξιδιού στην Κίνα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλέφωνο περιείχε εμπιστευτικά στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού που ασχολείται με θέματα πυρηνικής ασφάλειας στην Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (NRA). Η υπηρεσία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα διέρρευσαν, όπως αναφέρει το BBC.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που η Ιαπωνία προσπαθεί να αναβιώσει το πρόγραμμα ατομικής ενέργειας της, το οποίο έχει παραμείνει ανενεργό για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η Ιαπωνία διέταξε το κλείσιμο όλων των αντιδραστήρων των πυρηνικών σταθμών της το 2011, μετά τον σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ και το τεράστιο τσουνάμι που προκάλεσαν την κατάρρευση του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα.

Η NRA ιδρύθηκε μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα με σκοπό την εποπτεία της πυρηνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης των αντιδραστήρων της χώρας.

Ο υπάλληλος της NRA πιστεύεται ότι έχασε το υπηρεσιακό του τηλέφωνο στις 3 Νοεμβρίου, ενώ υποβαλλόταν σε έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Σαγκάης κατά τη διάρκεια ενός προσωπικού ταξιδιού. Παρατήρησε ότι το τηλέφωνο έλειπε τρεις ημέρες αργότερα και, παρά το γεγονός ότι το έψαξε στο αεροδρόμιο, δεν το βρήκε.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Asahi, η NRA χορηγεί smartphone σε ορισμένους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η NRA ανέφερε το περιστατικό στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιαπωνίας και προειδοποίησε τους υπαλλήλους να μην μεταφέρουν τα τηλέφωνα εργασίας τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που πυρηνικοί αξιωματούχοι της Ιαπωνίας γίνονται πρωτοσέλιδα για παραλείψεις ασφαλείας. Το 2023, ένας υπάλληλος του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης στον κόσμο, έχασε μια στοίβα εγγράφων, τα οποία άφησε στην οροφή του αυτοκινήτου του και έφυγε. Τον περασμένο Νοέμβριο, ένας άλλος υπάλληλος του σταθμού Kashiwazaki-Kariwa αντέγραψε εμπιστευτικά έγγραφα και τα κλείδωσε σε ένα γραφείο.