Συναγερμός στη Γερμανία: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας κινδυνεύει να σπάσει
Γερμανία: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας κινδυνεύει να σπάσει - Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Πτερύγιο ανεμογεννήτριας στα δυτικά της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία κινδυνεύει να αποκολληθεί και η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44.
Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το πτερύγιο έχει λυγίσει και θεωρείται πιθανό να σπάσει και να αποκολληθεί, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαίο να αποκλειστεί ο αυτοκινητόδρομος Α44 μεταξύ του κόμβου Γιάκερατ και του κόμβου Χολτς.
Η ανεμογεννήτρια βρίσκεται σε αιολικό πάρκο το οποίο ανήκει στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας RWE. Μέχρι στιγμής, διευκρινίστηκε από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς.
