Η Καρυστιανού, το κόμμα, η κριτική και τα ερωτήματα

Η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι βέβαιο πως δημιουργεί νέα δεδομένα. Όπως αποκάλυψε η ίδια, το νέο κόμμα που θα θέσει ως κέντρο την κάθαρση και τη δικαιοσύνη είναι προ των πυλών. Πλέον η κυρία Καρυστιανού δεν θα κρίνεται μόνο ως μία μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη, αλλά ως υποψήφια πολιτικός με προτάσεις, ευθύνες και επιλογές.

Η είσοδός της στην πολιτική, εγείρει άμεσα ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο το ηθικό υπόβαθρο της πρωτοβουλίας, αλλά και την πολιτική βιωσιμότητα: Πώς θα μετουσιωθεί η ρητορική της «κάθαρσης» σε θεσμικές προτάσεις; Ποιοι είναι οι συνεργάτες και οι δομές του νέου φορέα; Θα έχει το κόμμα σαφές πρόγραμμα για οικονομία, ασφάλεια και δημόσια διοίκηση ή θα παραμείνει επικεντρωμένο αποκλειστικά σε συμβολικά αιτήματα; Και, κυρίως, μπορεί ένα κίνημα που ξεκινάει από την τραγωδία να αποφύγει την προσωπολατρία και να συγκροτήσει ένα συλλογικό, θεσμικό πολιτικό σχήμα;

Η αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό είναι ήδη ορατή και αφορά όλους τους χώρους. Στελέχη και κόμματα παρακολουθούν με επιφύλαξη, κάποιοι με ανησυχία για απώλειες εκλογικών ποσοστών, άλλοι με στόχο την πολιτική επανατοποθέτηση και οι πρώτες δημόσιες αντιδράσεις δείχνουν ότι το σύστημα θα επιχειρήσει να περιορίσει ή να εξηγήσει το φαινόμενο. Η εμπλοκή ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, σε συζητήσεις με την Καρυστιανού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να του ζητά ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και ταυτόχρονα να αναρωτιέται γιατί η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε μόνο στο τρίτο μνημόνιο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος άρχισε να ρίχνει τα πρώτα «καρφιά», ενώ άλλες πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν σκεπτικισμό για το εάν ένα κόμμα που γεννιέται από προσωπική τραγωδία μπορεί να προσφέρει συγκροτημένες λύσεις και όχι μόνο συμβολική ρητορική.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν είναι πρακτικά και πολιτικά: Ποιο θα είναι το οργανωτικό σχήμα και οι κανόνες λογοδοσίας στο νέο κόμμα; Ποιος θα ηγηθεί; Ποια πρόσωπα θα το στελεχώσουν; Ποιες θα είναι οι θέσεις του σε βασικά θέματα, όπως τα εθνικά και η οικονομία; Και τελικά, μπορεί μία τέτοια πολιτική κίνηση να μετατρέψει το ηθικό κεφάλαιο σε πραγματική πολιτική επιρροή με διάρκεια;

Όταν ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, όλα τα παραπάνω θα αρχίσουν να αποκρυσταλλώνονται και τότε θα καταδειχθεί που ακριβώς θα κινείται το κίνημα. Το μόνο βέβαιο είναι, πως η κίνηση της κυρίας Καρυστιανού «ανακατεύει» την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό και προκαλεί αναταράξεις.