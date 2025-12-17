Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

Η τρομοκρατική επίθεση τζιχαντιστών - ορκισμένων στο Ισλαμικό κράτος - στην παραλίας Bondi, της Αυστραλίας με στόχο την εβραϊκή κοινότητα κατά την εκδήλωση «Chanukah by the Sea», άφησε πίσω της 15 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ένα πλέγμα ερωτημάτων που αφορούν το πότε και πώς έδρασαν οι αρχές.

Ξεκίνησαν σήμερα (17/12) οι κηδείες των θυμάτων με την άφιξη του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του AFP. Πιστοί υποδέχτηκαν με δάκρυα τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί. Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

Όσον αφορά τις ενέργειες και τα ερωτήματα ασφαλείας, ειδικά με δεδομένο ότι μέσα σε μια εβδομάδα, οι αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη φαίνεται να έχουν εμποδίσει τουλάχιστον τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις - δύο στην Γερμανία και μια στην Πολωνία.

People take part in a vigil at Parliament Square in London, Monday, Dec. 15, 2025 after the Bondi Beach terrorist attack in Sydney. (AP Photo/Thomas Krych) AP

Τρεις ημέρες μετά, η συζήτηση στην Αυστραλία δεν αφορά μόνο το πώς οι δράστες διέφυγαν της προσοχής των υπηρεσιών ή πώς είχαν νόμιμη πρόσβαση σε όπλα, αλλά και γιατί επανειλημμένες παρεμβάσεις πολιτών δεν οδήγησαν σε ταχύτερη εξουδετέρωση της απειλής.

Ερωτήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά και οι δράστες εξουδετερώθηκαν σε εννέα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Κι όμως, βίντεο, μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι για περίπου 10 έως 11 λεπτά οι ένοπλοι διατηρούσαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρά το γεγονός ότι πολίτες επιχείρησαν να τους αντιμετωπίσουν σε κρίσιμες στιγμές.

Και η πίεση, προς τις αρχές, μεγαλώνει, καθώς η επίθεση στο Bondi Beach έχει ήδη εξελιχθεί σε υπόθεση-ορόσημο για την ασφάλεια στην Αυστραλία, δεδομένης και της σημαντικής ύπαρξης πληθυσμών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και δη από μουσουλμανικές χώρες.

Σημεία του Ισλαμικού Κράτους στο παμπρίζ του αυτοκινήτου των τρομοκρατών της παραλίας Μποντάι. Χ

Οι πρώτοι στο σημείο ήταν «γενικών καθηκόντων» και είχαν πιστόλια

Σύμφωνα με περιγραφές από το πεδίο, την Κυριακή στο σημείο βρέθηκαν ως πρώτοι ανταποκριτές αστυνομικοί γενικών καθηκόντων, δηλαδή στελέχη που στην καθημερινότητά τους καλούνται να χειριστούν τροχαία, μικροκλοπές ή επεισόδια σε χώρους διασκέδασης. Ορισμένοι, όπως αναφέρεται, είχαν αποφοιτήσει από την ακαδημία λίγους μήνες πριν.

Οι μαρτυρίες από παριστάμενους εκτιμούν ότι όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί βρίσκονταν στην εκδήλωση περίπου τέσσερις αστυνομικοί. Από πλευράς της η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αριθμό ενώ ο Minns ανέφερε αργότερα ότι ήταν δύο. Έφεραν πιστόλια, τα οποία, για τους περισσότερους χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά ελάχιστα και κυρίως σε ετήσια εκπαίδευση με βολές σε στόχους σε απόσταση περίπου 15 μέτρων.

Ok - this does have to be discussed.



Bondi Beach is a block from a police station. Three officers - most or all female, as it happens - were on the scene throughout the shooting. As far as I can tell, they basically hid and did nothing for 10+ minutes, until an unarmed man… pic.twitter.com/agQ2ZNWP53

— Wilfred Reilly (@wil_da_beast630) December 15, 2025



Απέναντί τους, οι δράστες φέρονται να χειρίζονταν τουφέκια μεγάλου βεληνεκούς τύπου bolt-action και καραμπίνες. Αστυνομικός με εμπειρία, μιλώντας ανώνυμα, περιέγραψε το προφανές επιχειρησιακό μειονέκτημα: «δεν πας με πιστόλι απέναντι σε καραμπίνα ή τουφέκι».

Κάτι όμως που έκαναν πολίτες, ακόμη και με... πέτρες

Reuven Morrison made the ultimate sacrifice trying to protect his community.



He did what any unarmed man could, he picked up whatever he could find, he threw it at Islamist Sajid Akram in attempt to stop shooting up his community at Bondi.



Remember him.



RIP, Hero. pic.twitter.com/J4ciHulN1x

— Mickamious (@MickamiousG) December 16, 2025



«Stop the threat» και το δίλημμα του φόβου στο πεδίο

Σύμφωνα με εξηγήσεις που δίνουν - με μεγάλη συχνότητα οι αρχές της Αυστραλίας - λοι οι αστυνομικοί στη Νέα Νότια Ουαλία εκπαιδεύονται για περιστατικά ενεργού σκοπευτή, όμως το δόγμα έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία. Παλαιότερα, το μοντέλο ήταν «περιορίζω, διαπραγματεύομαι και περιμένω» μέχρι να φτάσουν οι βαριά οπλισμένες μονάδες. Μετά από αξιολόγηση περιστατικών, υιοθετήθηκε προσέγγιση «εμπλοκή και κίνηση προς την απειλή», γνωστή ως «Stop the Threat», με στόχο οι πρώτοι στο σημείο να δράσουν άμεσα, αφού πολλά συμβάντα κρίνονται μέσα σε 5 έως 10 λεπτά.

Κι όμως, ακόμη και με εκπαίδευση, η εφαρμογή είναι άλλο πράγμα: το να προχωρήσεις προς έναν ένοπλο με υπεροχή πυρός, μέσα σε χάος, φωνές και πληροφοριακό θόρυβο στον ασύρματο, απαιτεί ψυχραιμία και θάρρος. Ένας ανώτερος αξιωματικός υποστήριξε ότι αυτό που κάποιοι θεατές εξέλαβαν ως «κρύψιμο» μπορεί να ήταν «κάλυψη και τακτική αξιολόγηση κινδύνου».

Watch the female police officer respond to the Bondi beach terrorist attack. She has no intention of going anywhere near the bad guys. She has to be cajoled into doing her job. This is DEI—the Australian version. pic.twitter.com/gT6gGEjFAU

— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) December 16, 2025



Στο πολιτικό επίπεδο, ο Minns απέρριψε έντονα ισχυρισμούς περί φυγής, τονίζοντας ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ προσπαθούσαν να σταματήσουν την επίθεση: «δεν χτυπήθηκαν στην πλάτη, χτυπήθηκαν μπροστά», είπε, προσθέτοντας ότι κάθε υπαινιγμός πως η αστυνομία δεν στάθηκε στο ύψος της «δεν συνάδει με τα γεγονότα».

Οι παρεμβάσεις πολιτών και η απραξία της αστυνομίας

Σύμφωνα με υλικό που έχει επαληθευτεί από BBC Verify και Guardian, πολίτες παρενέβησαν τουλάχιστον τρεις φορές. Στην αρχή της επίθεσης, το ηλικιωμένο ζευγάρι Boris και Sofia Gurman όρμησε στον Sajid Akram κοντά στο όχημά του, προσπαθώντας να του αποσπάσει το όπλο. Σκοτώθηκαν επί τόπου, όμως οι πράξεις τους θεωρείται ότι καθυστέρησαν την πλήρη εξέλιξη της επίθεσης.

BREAKING: Boris and Sofia Gurman, 69 and 61, have been identified as the couple who heroically tried to stop the terrorist as he exited his car before the Chanukah massacre in Bondi Beach.



The couple attempted to prevent him from opening fire. After several minutes of struggle,… pic.twitter.com/DDAzq6k3EF

— Hen Mazzig (@HenMazzig) December 16, 2025



Κατά τη διάρκειά της, ο 43χρονος Ahmed Al Ahmed, αφόπλισε πλήρως τον Sajid Akram και στράφηκε εναντίον του με το ίδιο όπλο. Τραυματίστηκε σοβαρά από τον δεύτερο δράστη, Naveed Akram. Ο Albanese και ο Minns χαρακτήρισαν δημόσια τις πράξεις του «γνήσια ηρωικές», αναγνωρίζοντας ότι έσωσε αμέτρητες ζωές.

A bystander who was identified to be Ahmed El Ahmad a 43-year-old Muslim father of 2, jumped in to disarm one of the shooters at the Bondi beach mass shooting.



He was shot twice, but is recovering. pic.twitter.com/VZfB1gkPzF

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) December 14, 2025



Στις τελευταίες στιγμές του χάους, ένας ανώνυμος άνδρας, με μαύρο μπλουζάκι, κλώτσησε μακριά ένα όπλο και φώναξε «don’t shoot», σηκώνοντας τα χέρια ψηλά. Αρχικά θεωρήθηκε τρίτος δράστης, δέχθηκε επίθεση από πολίτες και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς.

Bondi Beach hero helped disarm terrorist before police mistakenly shot him: report https://t.co/6ZqMjoTXAD pic.twitter.com/8TPsApPvR7

— New York Post (@nypost) December 15, 2025



Γιατί δεν αξιοποιήθηκε επιχειρησιακά ο ηρωισμός των πολιτών

Η επανειλημμένη παρέμβαση πολιτών ανοίγει πλέον ένα βαρύ επιχειρησιακό ζήτημα. Παρά τους αφοπλισμούς και τα «παράθυρα ευκαιρίας» που έδωσαν οι πολίτες, η επίθεση δεν τερματίστηκε άμεσα. Αυτό εγείρει ερωτήματα για τον συντονισμό επί του πεδίου, τη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα των αρχών να ανακτήσουν γρήγορα τον έλεγχο, όπου πολίτες ρισκάρουν τη ζωή τους.

Βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να καλύπτονται πίσω από οχήματα, την ίδια ώρα που οι δράστες πυροβολούσαν από υπερυψωμένες θέσεις κατά πολιτών. Οι αρχές υπερασπίζονται την ανταπόκριση, τονίζοντας ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά και ότι η δράση τους έσωσε πολλές ζωές.

Γνωστοί και άγνωστοι στο ραντάρ των αρχών

Από τους δύο δράστες, πατέρα και γιο, ο 24χρονος Naveed Akram είχε ερευνηθεί από την ASIO το 2019, μετά τη σύλληψη του Isaac el Matari, αυτοαποκαλούμενου ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους στην Αυστραλία. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Anthony Albanese, η έρευνα διήρκεσε έξι μήνες, χωρίς οι αρχές να διαπιστώσουν τότε άμεση απειλή. Ο Naveed Akram νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

One of Australia's most respected AFP agents has spoken out.



He warns there are hundreds more on ASIO's list in the aftermath of the Bondi terrorist attack.



MORE: https://t.co/R3R5W6MVo7 pic.twitter.com/yWQ26Y6uNG

— 2GB Sydney (@2GB873) December 15, 2025



Ο 50χρονος πατέρας του, Sajid Akram, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά. Είχε φτάσει στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία μετατράπηκε σε άδεια παραμονής και κατά τον χρόνο της επίθεσης διέμενε στην χώρα με άδεια μόνιμου κατοίκου. Δεν βρισκόταν στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ

Οι αρχές της Αυστραλίας κατηγορούνται ότι αγνόησαν ακόμη και προειδοποιήσεις της Μοσάντ, η οποία είχε προειδοποιήσει για χτυπήματα κατά ισραηλινών στόχων από πρόσωπα που συνδέονταν με το Ιράν.

The Bondi terror attack hero recovering in hospital. Get well soon, Ahmed. ? pic.twitter.com/alTb9AAB4I

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 15, 2025



Πέρα όμως από τη Μοσάντ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για την κλιμάκωση του αντισημιτισμού. Ο πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε αποστείλει επιστολή στον Αλμπανέζε μήνες πριν, σημειώνοντας ότι πολιτικές όπως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και η ανοχή σε διαδηλώσεις ότι «ρίχνουν λάδι στη φωτιά». Ο Πρόεδρος Isaac Herzog ζήτησε δραστικά μέτρα. Εβραϊκές οργανώσεις, όπως η ECAJ και η AIJAC, επισημαίνουν ότι τα περιστατικά αντισημιτισμού έχουν πενταπλασιαστεί μετά τον Οκτώβριο του 2023, ξεπερνώντας τα 1.600 ετησίως. Η ειδική απεσταλμένη κατά του αντισημιτισμού Τζίλιαν Σηγκάλ ανέφερε ότι η επίθεση «δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση».

Νόμιμα όπλα και κρίσιμα κενά

Ο Sajid Akram ήταν μέλος σκοπευτικού συλλόγου και κατείχε άδεια όπλων τύπου AB, που καλύπτει μονόβολα τουφέκια, καραμπίνες και ορισμένα ισχυρότερα πυροβόλα. Η άδεια εκδόθηκε το 2023, έπειτα από αίτηση του 2020, δηλαδή μετά την έναρξη της έρευνας των αρχών για τον γιο του.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί αν υπήρξε αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών και σε αυτό τον τομέα. Και αυτό καθώς η κατοχή όπλων από πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνται Την ίδια ώρα, η επάρκεια της αστυνομικής παρουσίας στην εκδήλωση αμφισβητείται, καθώς η αύξηση αντισημιτικών επιθέσεων από τον Οκτώβριο του 2023 ήταν γνωστή στις αρχές.

Η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για το ότι δεν υιοθέτησε έγκαιρα τις προτάσεις της ειδικής απεσταλμένης Τζίλιαν Σηγκάλ κατά του αντισημιτισμού. Ο πρώην πρωθυπουργός Τζον Χάουαρντ μίλησε για έλλειψη ηθικής ηγεσίας, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι έχει προχωρήσει σε μέτρα όπως η απαγόρευση ναζιστικών συμβόλων και η ποινικοποίηση του doxxing προκαλώντας διεθνώς αντιδράσεις.

