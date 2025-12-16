Αυστραλία: Ξύπνησε από το κώμα ο μακελάρης - Οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι του τρόμου

Ο Nαβίντ Ακράμ, ο 24χρονος που μαζί με τον πατέρα του, αιματοκύλισε την Κυριακή (14/12) την παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας ξύπνησε από το κώμα, βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει τις αισθήσεις του, επιβεβαίωσαν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Το δίκτυο 9News ανέφερε ότι μιλάει ήδη με την αστυνομία. Ο πατέρας του Σατζίντ βρέθηκε νεκρός στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να διαπιστώσει πώς ριζοσπαστικοποιήθηκαν οι δύο άνδρες και διερευνούν τις διαδρομές του τρόμου που ακολούθησαν.

Ο Ναβίντ Άκραμ, ήταν εθελοντής σε μια ομάδας κηρύγματος δρόμου στα δυτικά του Σίδνεϊ, η οποία έχει δεσμούς με πολλούς υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, ανάμεσά τους μαρτύρες και επίδοξοι στρατιώτες, προτού ο ίδιος και ο πατέρας του πραγματοποιήσουν τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση της χώρας, γράφει η Sydney Morning Herald.

Η αστυνομία ερευνά τώρα ένα ταξίδι που πραγματοποίησαν οι δύο άνδρες στις Φιλιππίνες εβδομάδες πριν από τη σφαγή, και πώς ο Σατζίντ Ακράμ εξασφάλισε νόμιμα όπλα υψηλής ισχύος παρά τους γνωστούς δεσμούς του γιου του με εξτρεμιστικούς κύκλους. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν επίσης ότι πατέρας και γιος είχαν προετοιμάσει ένα μανιφέστο πριν από τη σφαγή.

Πατέρας και γιος σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους όταν χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα για να επιτεθούν σε πλήθος εβραϊκών οικογενειών στην παραλία Μπόνταϊ την Κυριακή. Ο 50χρονος Σατζίντ σκοτώθηκε όταν η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά , ενώ ο 24χρονος γιος του παραμένει στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι δύο αυτοσχέδιες σημαίες του ISIS βρέθηκαν στο αυτοκίνητο στον τόπο της σφαγής – μαζί με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι αρχές διερευνούν τώρα γιατί τον Νοέμβριο πατέρας και γιος ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες, ένα από τα λίγα έθνη με διαρκή παρουσία του Ισλαμικού Κράτους.



«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός και το πού πήγαν όταν βρίσκονταν εκεί, βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, σε συνέντευξη Τύπου. Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε ότι οι «πρώιμες ενδείξεις» από τις αστυνομικές έρευνες υποδεικνύουν «τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος».

Σύμφωνα με πολλαπλές αστυνομικές πηγές, πιστεύεται ότι πατέρας και ο γιος είχαν καταγράψει τις πεποιθήσεις τους σε ένα μανιφέστο πριν από την επίθεση της Κυριακής. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα φυσικό αντίγραφο στην παραλία.



Το ζεύγος είχε χρησιμοποιήσει τέσσερα όπλα – κυνηγετικά όπλα και τουφέκια με κλείστρο – τα οποία ο Σατζίντ είχε αγοράσει νόμιμα αφότου του χορηγήθηκε άδεια οπλοκατοχής το 2023. Η έγκριση της οπλοκατοχής του εγείρει ερωτήματα, αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο γιος του βρισκόταν στο στόχαστρο των ερευνητών της αντιτρομοκρατίας ήδη από το 201 .

Τον Ιούλιο του 2019, ο 20χρονος Ισαάκ ελ Ματάρι, ο αυτοανακηρυγμένος διοικητής του ISIS στην Αυστραλία, συνελήφθη για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Σίδνεϊ . Κατηγορήθηκε επίσης ένας συνεργάτης και ομοϊδεάτης του, ο 23χρονος Ραντβάν Ντακάκ. Οι συλλήψεις τους ήταν μέρος εκτεταμένων ερευνών για μια ύποπτη ομάδα του ISIS στο Σίδνεϊ από την Κοινή Ομάδα Αντιτρομοκρατίας της Νέας Νότιας Ουαλίας (JCTT), η οποία επικεντρώθηκε στους συνεργάτες τους. Πηγές αναφέρουν ότι ο Ναβίντ κινούνταν σε παρόμοιους κύκλους με τον Ισαάκ ελ Ματάρι, τον αυτοανακηρυγμένο ηγέτη του ΙΚ στην Αυστραλία.

O αυτανακηρυχθείς ηγέτης του ISIS στην Αυστραλία ελ Ματάρι

Το Κίνημα προσηλυτισμού στο Ισλάμ Street Dawah

Την ημέρα των επιδρομών, το Κίνημα Street Dawah , μια εθελοντική οργάνωση που προσπαθεί να προσηλυτίσει ανθρώπους στο Ισλάμ έξω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς του δυτικού Σίδνεϊ ανέβασε φωτογραφίες μελών που κηρύττουν στους δρόμους του Μπάνκσταουν. Ένα από τα χαμογελαστά πρόσωπα που τράβηξε την προσοχή των αρχών ήταν ο Nαβίντ Ακράμ. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Street Dawah Movement τον Μάιο του 2019 τον δείχνει να μιλάει σε ένα μέλος της ομάδας. Η λεζάντα τον περιγράφει ως «τον νέο μας αδερφό».

Ένα δεύτερο βίντεο από τον Ιούνιο του 2019 δείχνει έναν έφηβο Άκραμ να ενθαρρύνει άλλους να συμμετάσχουν στην ομάδα κηρύγματος στο δρόμο. «Διαδώστε την Dawa όπου μπορείτε. Διαδώστε το μήνυμα ότι ο Αλλάχ είναι Ένας όπου μπορείτε», λέει.

O Ναβίντ Ακράμ με μέλη της Street Dawah το καλοκαίρι του 2019

«Είτε βρέχει, είτε ρίχνει χαλάζι, είτε ο ουρανός είναι καθαρός, ο Αλλάχ θα σας ανταμείψει για όποιες πράξεις κάνετε για τον σκοπό Του... αυτό θα σας σώσει την ημέρα της κρίσης.» Τελικά, οι αρμόδιες Αρχές δεν θεώρησαν τους δεσμούς του Aκράμ με την τρομοκρατική ομάδα αρκετά σημαντικούς για να απαγγελθεί κατηγορία για τρομοκρατία.

Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα ύποπτα μέλη του Ισλαμικού Κράτους στην τροχιά τόσο του ελ Ματάρι όσο και της Street Dawah. Οι Joseph Saadieh, Moudasser Taleb και Youssef Uweinat έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία και έχουν διασυνδέσεις με την ομάδα. Ο Joseph Saadieh, ένας καταδικασμένος συνεργάτης του ISIS, φωτογραφήθηκε με την Street Dawah το 2021, λίγο πριν τη σύλληψή του.

Η Street Dawah καταδίκασε την Τρίτη την τρομοκρατική επίθεση και αρνήθηκε ότι ήταν μέλος της, περιγράφοντάς τον αντ' αυτού ως «επισκέπτη». «Εμείς στο Κίνημα Street Dawah θέλουμε να διευκρινίσουμε οτι ο Ναβίντ Ακράμ δεν είναι μέλος του κινήματος Street Dawah και ποτέ δεν ήταν και κανένα από τα μέλη μας δεν τον γνώριζε προσωπικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν ένθερμος επισκέπτης στα εθελοντικά μας προγράμματα ευαισθητοποίησης για την μουσουλμανική πίστη την Κυριακή το 2019 και προσφέρθηκε εθελοντικά να φτιάξει ένα βίντεο μαζί μας και μας επισκέφτηκε μερικές φορές. Ήταν ένας 17χρονος άνδρας εκείνη την εποχή των αλληλεπιδράσεών μας μαζί του. Επισκέφτηκε το πρόγραμμά μας μερικές φορές και εμείς ως οργανισμός δεν είχαμε καμία επαφή μαζί του από το 2019.» Η οργάνωση δήλωσε «τρομοκρατημένη» και «αποτροπιασμένη» από τους πυροβολισμούς και καταδίκασε την εμπλοκή του Άκραμ.

Πολίτες αγκαλιάζονται δίπλα από το αυτοσχέδιο μνημείο για τους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι. AP/Mark Baker

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι οι δύο φερόμενοι ως δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες και είχαν στο όχημά τους δύο αυτοσχέδιες σημαίες του ISIS.

Ένας άλλος καταδικασμένος τρομοκράτης, ο Γιουσέφ Ουβεϊνάτ, έχει επίσης φωτογραφηθεί με την ομάδα, εμφανιζόμενος σε φωτογραφίες μαζί με άλλα μέλη το 2019. Ο Ουβεϊνάτ συνελήφθη αργότερα την ίδια χρονιά και εξέτισε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος και απόπειρα στρατολόγησης ανηλίκων στην τρομοκρατική οργάνωση.

O Γουισάμ Αχάντ

Ο Ναβίντ φωτογραφήθηκε επίσης να κηρύττει στους δρόμους του Σίδνεϊ στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος ενημέρωσης, που ονομάζεται Dawah Van, το οποίο συνεργαζόταν με το Κέντρο Al Madina Dawah στο Μπάνκσταουν από τότε που συλλήφθηκαν. Το πρόγραμμα ενημέρωσης συνδέεται με τον ριζοσπαστικό ιεροκήρυκα Γουισάμ Χαντάντ, επίσης γνωστό ως Αμπού Ουσάιντ, ο οποίος στοχοποιούσε την εβραϊκή κοινότητα σε διαδικτυακές διαλέξεις, όπως έκρινε δικαστήριο φέτος.

Ο Χαντάντ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση του Ναβίντ σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο ABC την Τρίτη, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αδίκημα.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι «ο γιος έγινε γνωστός για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019» και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας που διήρκεσε έξι μήνες. «Εξετάσθηκε με βάση τη σχέση του με άλλους και η εκτίμηση έγινε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη συνεχιζόμενης απειλής ή απειλής εμπλοκής του σε βία», δήλωσε

