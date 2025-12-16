Μακελειό στο Σίδνεϊ: Το κίνητρο μοιάζει να ήταν «η ιδεολογία του IK» σύμφωνα με τον Αλμπανέζι

Με «σφραγίδα» Ισλαμικού κράτους η σφάγη στο Σίδνεϊ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Το κίνητρο μοιάζει να ήταν «η ιδεολογία του IK» σύμφωνα με τον Αλμπανέζι

O Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στο σημείο της τραγωδίας

AP
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σημείωσε τη Δευτέρα (15/12) ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, σημαντική ημέρα στο εβραϊκό εορτολόγιο, στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών το βράδυ προχθές Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών.

Ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δυο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία». «Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δυο κράτη κι όχι μόνο.

Ο Αλμπανέζι είπε ότι ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019 -επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC-, χωρίς πάντως θα θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δυο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή πως συνέλαβε τον Ναβίντ Ακράμ. Σοβαρά τραυματισμένος, ο ένας εκ των δραστών νοσηλεύεται σε κώμα. Ο πατέρας του και έτερος δράστης του μακελειού, ο 50χρονος ο Σατζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

