Mακελειό στην Αυστραλία: Οι δράστες είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

Το δίδυμο πατέρα- γιου που βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, καθώς η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ερευνά γιατί οι δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα.

Οι ένοπλοι που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο την ημέρα του εορτασμού της εβραικής Χανουκά επισκέφθηκαν τις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο. Έφτασαν στη χώρα την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε στο BBC το γραφείο μετανάστευσης της χώρας.

Ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, ταξίδεψε με ινδικό διαβατήριο, ενώ ο γιος του, Nαβίντ 24 ετών, χρησιμοποίησε αυστραλιανό διαβατήριο, είπε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ντάνα Σαντοβάλ. Δήλωσαν τη νότια πόλη Νταβάο ως τον τελικό προορισμό τους στη χώρα και η πτήση επιστροφής τους στην Αυστραλία ήταν για το Σίδνεϊ.

Το Νταβάο είναι μια εκτεταμένη μητρόπολη στα ανατολικά του κύριου νότιου νησιού των Φιλιππίνων, του Μιντανάο. Ισλαμιστές μαχητές είναι γνωστό ότι δρουν σε φτωχές περιοχές της κεντρικής και νοτιοδυτικής Μιντανάο.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός των Φιλιππίνων λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει άμεσα αναφορές ότι οι δύο άνδρες είχαν λάβει «στρατιωτική εκπαίδευση» - όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως - ενώ βρίσκονταν στη χώρα.

Ο Ναβίντ, ο οποίος εργαζόταν ως χτίστης, τέθηκε υπό την προσοχή του Αυστραλιανού Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας (Asio) τον Οκτώβριο του 2019. Εξετάστηκε για έξι μήνες λόγω των «φερόμενων σχέσεών του με άλλους», με το ABC να αναφέρει ότι η αντιτρομοκρατική έρευνα αφορούσε έναν πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους.

Διαβάστε επίσης