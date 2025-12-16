Ο Άντονι Αλμπανέζε επισκέφτηκε τον «ήρωα της παραλίας Μπόνταϊ» – «Σ’ ευχαριστώ εκ μέρους όλων»

Ο άνδρας που ακινητοποίησε έναν από τους δράστες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ μίλησε από το νοσοκομείο, όπου αναρρώνει από τα σοβαρά του τραύματα (δύο τραύματα από πυροβολισμούς) και δέχτηκε την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος τον εξήρε ως «τον καλύτερο της χώρας μας».

Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ ρίσκαρε τη ζωή του για να αφοπλίσει έναν από τους δράστες και να σώσει πολλές ζωές στο Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής.

Ο πρωθυπουργός πέρασε σχεδόν μισή ώρα μαζί με τον άνδρα, τον οποίο περιέγραψε ως «τον καλύτερο της χώρας μας». Ο Άχμεντ ευχαρίστησε τον Αλμπανέζε καθώς βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με ορό και μπουκέτα λουλούδια δίπλα του και το αριστερό του χέρι δεμένο.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

«Αχμέτ, είσαι ένας ήρωας της Αυστραλίας, έβαλες τον εαυτό σου σε κίνδυνο για να σώσεις άλλους, τρέχοντας προς τον κίνδυνο στην παραλία Μπόνταϊ και αφοπλίζοντας έναν τρομοκράτη.

Στις χειρότερες στιγμές, βλέπουμε το καλύτερο των Αυστραλών και αυτό ακριβώς είδαμε το βράδυ της Κυριακής. Εκ μέρους όλων των Αυστραλών, σ’ ευχαριστώ».