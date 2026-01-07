Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

7/1/2026

ΑΘΗΝΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αγ.Ειρήνης και Αβραμιώτου

7/1/2026

ΑΘΗΝΑ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ Α)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Χατζή και Μαντζουράκη

7/1/2026

ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Παγκάλου και Π.Μελά

7/1/2026

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ρήγα Φεραίου και Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου

7/1/2026

ΙΛΙΟΝ (ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ιθάκης και Νίκης

7/1/2026

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Δωδεκανήσου και Οδεμησίου

7/1/2026

ΧΑΙΔΑΡΙ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ανεξαρτησίας και Π.Μελά

