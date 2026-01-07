Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
7/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αγ.Ειρήνης και Αβραμιώτου
7/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ Α)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Χατζή και Μαντζουράκη
7/1/2026
ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Παγκάλου και Π.Μελά
7/1/2026
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ρήγα Φεραίου και Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου
7/1/2026
ΙΛΙΟΝ (ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ιθάκης και Νίκης
7/1/2026
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Δωδεκανήσου και Οδεμησίου
7/1/2026
ΧΑΙΔΑΡΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ανεξαρτησίας και Π.Μελά
