Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Πότε θα ξεκινήσουν, οι πληρωμές των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές από τον ΕΦΚΑ έγιναν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Όλντρικ Έιμς: Πέθανε στη φυλακή ο πράκτορας της CIA που είχε πουλήσει μυστικά στη Σοβιετική Ένωση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το Flyover

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιανουαρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ - ΟΦΗ και Αστέρας για μία θέση στα προημιτελικά

06:32LIFESTYLE

ANT1: Η πρώτη αντίδραση της Τσολάκη, οι υπόλοιπες αλλαγές που «μαγειρεύονται» και όσα θα δούμε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρεί η Θεώνη Κουφονικολάκου από τη θέση του Συνηγόρου του Παιδιού ύστερα από 8 χρόνια

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ποδαρικό» με μπαράζ προτάσεων για την Ενέργεια από το ΠΑΣΟΚ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού και αγρότες φέρνουν τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

06:32LIFESTYLE

ANT1: Η πρώτη αντίδραση της Τσολάκη, οι υπόλοιπες αλλαγές που «μαγειρεύονται» και όσα θα δούμε

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιανουαρίου: Σήμερα η Σύναξης του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου - Ποιοι γιορτάζουν

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα μηδέν για τα μπλόκα: Σήμερα οι ανακοινώσεις Χατζηδάκη και Τσιάρα - Πρόστιμα για να φύγουν τα τρακτέρ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ