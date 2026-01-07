Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι
Ανάμεσά τους γυναίκες και ανήλικοι
Στον εντοπισμό 20 αλλοδαπών (10 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικα παιδιά) προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Φαρμακονήσι.
Ύστερα από χερσαίες έρευνες του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.
Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.
