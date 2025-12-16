Αυστραλία: Ηλικιωμένος προσπάθησε να αφοπλίσει τον τρομοκράτη - Πέθανε αγκαλιά με τη σύζυγό του

Δύο θύματα της ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ καταγράφηκαν σε κάμερα λίγο πριν τον τραγικό θάνατό τους - καθώς πάλευαν να σταματήσουν έναν από τους ενόπλους. Δεκαπέντε αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη δεύτερη χειρότερη μαζική επίθεση στην ιστορία της Αυστραλίας την Κυριακή (14/12). Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, και ο πατέρας του, Σατζίντ, 50 ετών, στέκονταν σε μια πεζογέφυρα στην ανατολική παραλία του Σίδνεϊ, πυροβολώντας ένα πλήθος που τιμούσε την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία.

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν άνδρα να πέφτει στο δρόμο δίπλα στον Σατζίντ, κρατώντας το όπλο που μόλις του είχε αρπάξει. Μια γυναίκα στέκεται κοντά. «Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι στην αρχή του περιστατικού, δύο άτομα ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν τον ένοπλο και προσπάθησαν γενναία να τον αφοπλίσουν», είπε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δυστυχώς, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στη διαδικασία. Ήταν κι αυτοί ήρωες. Προχώρησαν μπροστά στον ακραίο κίνδυνο». Ένας μάρτυρας περιέγραψε τον άνδρα ως «ήρωα» αφού παρακολούθησε την εξέλιξη της μάχης. Το βίντεο, που ανέβηκε σε μια κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (16/12), απεικονίζει τον άνδρα με ένα μωβ πουκάμισο να κρατάει το κυνηγετικό όπλο του 50χρονου κατά τη διάρκεια μιας βίαιης πάλης δίπλα στη γέφυρα.

?? A new clips shows that there was a second hero who charged the terrorists at Sydney's Bondi Beach. As soon as the terrorists got out of their car, a man in a purple shirt jumped on them and took one of their rifles.



Sadly, he and his wife were both shot dead pic.twitter.com/U7jQR48l3h — World In Last 24hrs (@world24x7hr) December 16, 2025

Ο Άκραμ φαίνεται πεσμένος στο έδαφος καθώς ο ηλικιωμένος άνδρας ξαπλώνει δίπλα του κρατώντας σφιχτά το όπλο, ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί εμφανώς σοκαρισμένη καθώς εκτυλίσσεται πάλη στην κάμερα του αυτοκινήτου. Ο τρομοκράτης εθεάθη αργότερα στη γέφυρα να συνεχίζει το δολοφονικό αμόκ με τον γιο του, Ναβίντ.

Πλάνα από drone που δημοσιεύθηκαν μετά τις επιθέσεις δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι ο ίδιος άνδρας με μωβ ρούχα να κείτεται ακίνητος δίπλα στο αυτοκίνητο Hyundai. Σε μια ξεχωριστή εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η γυναίκα φαίνεται στη συνέχεια να ξαπλώνει και να αγκαλιάζει τον άνδρα με τα μωβ ρούχα.

H συγκλονιστική φωτογραφία με το ζεύγος των ηλικιωμένων που πέθανε αγκαλιασμένο στο μακελειό της Αυστραλίας

«Η κάμερα του αυτοκινήτου μου κατέγραψε απροσδόκητα όλο αυτό το σοκαριστικό γεγονός», αναφέρει η λεζάντα του βίντεο. «Ένας τρομοκράτης στη γέφυρα πυροβόλησε μία, δύο, τρεις φορές γρήγορα. Ο άλλος τρομοκράτης, που μόλις είχε βγει από το αυτοκίνητό του, είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα στην άκρη του δρόμου. Αντί να τραπεί σε φυγή, έτρεξε προς τον κίνδυνο, παλεύοντας απεγνωσμένα να αρπάξει το όπλο! Το να βλέπεις τον ηλικιωμένο άνδρα να δέχεται πυρά και τελικά να καταρρέει στο βίντεο ήταν σπαρακτικό.»

«Αργότερα, σε άλλα βίντεο από το σημείο, η ηλικιωμένη γυναίκα εθεάθη να κρατάει σφιχτά το κεφάλι του πεσμένου άνδρα, με τους δύο να αγκαλιάζονται στο έδαφος - ένα πραγματικά συγκλονιστικό θέαμα.Τέτοιοι ήρωες πολίτες δεν πρέπει να ξεχαστούν.» Η γυναίκα και ο άνδρας με το μωβ πουκάμισο δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Ο τζιχαντιστής ιεροκήρυκας που «ενέπνευσε» τον μακελάρη

Η Australian αποκάλυψε επίσης ότι ο γιος του Άκραμ, Ναβίντ, είχε δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος μέσω διασυνδέσεων που έκανε ως οπαδός του ριζοσπαστικού τζιχαντιστή ιεροκήρυκα Γουίσαμ Χαντάντ , διαβόητου για την κατήχηση νέων μέσω του χώρου προσευχής του στο προάστιο Μπάνκσταουν του Σίδνεϊ, του Κέντρου Αλ Μαντίνα Ντάουα. Εμφανίστηκε σε βίντεο το 2019 να κάνει προσηλυτισμό και να μοιράζει φυλλάδια για το Κίνημα Street Dawah που συνδέεται με τον Χαντάντ και άλλους εξτρεμιστές.

Οι ένοπλοι που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο την ημέρα του εορτασμού της εβραικής Χανουκά επισκέφθηκαν τις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο, όπως αποκαλύπτεται τώρα. Έφτασαν στη χώρα την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε στο BBC το γραφείο μετανάστευσης της χώρας.

O Nαβίντ Ακράμ Χ

Ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, ταξίδεψε με ινδικό διαβατήριο, ενώ ο γιος του, Nαβίντ 24 ετών, χρησιμοποίησε αυστραλιανό διαβατήριο, είπε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ντάνα Σαντοβάλ. Δήλωσαν τη νότια πόλη Νταβάο ως τον τελικό προορισμό τους στη χώρα και η πτήση επιστροφής τους στην Αυστραλία ήταν για το Σίδνεϊ.

Το Νταβάο είναι μια εκτεταμένη μητρόπολη στα ανατολικά του κύριου νότιου νησιού των Φιλιππίνων, του Μιντανάο. Ισλαμιστές μαχητές είναι γνωστό ότι δρουν σε φτωχές περιοχές της κεντρικής και νοτιοδυτικής Μιντανάο.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός των Φιλιππίνων λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει άμεσα αναφορές ότι οι δύο άνδρες είχαν λάβει «στρατιωτική εκπαίδευση» - όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως - ενώ βρίσκονταν στη χώρα.

Ο Ναβίντ, ο οποίος εργαζόταν ως χτίστης, τέθηκε υπό την προσοχή του Αυστραλιανού Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας (Asio) τον Οκτώβριο του 2019. Εξετάστηκε για έξι μήνες λόγω των «φερόμενων σχέσεών του με άλλους», με το ABC να αναφέρει ότι η αντιτρομοκρατική έρευνα αφορούσε έναν πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους.

