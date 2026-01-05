Ινδία: Μηδενική λαθροθηρία ρινόκερων το 2025 – Φτάνουν πλέον τα 4.000 μέλη

Το 2025 αποδείχθηκε μια εμβληματική χρονιά για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ινδία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι ρινόκερων από λαθροθηρία στο κρατίδιο του Άσαμ ήταν μηδενικοί, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2023. Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Himanta Biswa Sarma, έκανε λόγο για μια «στιγμή εθνικής υπερηφάνειας», τονίζοντας παράλληλα πως η περσινή χρονιά επιφύλασσε και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις για την πανίδα της περιοχής.

Σπάνιες θεάσεις στο Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα

Πέρα από την προστασία των ρινόκερων, το Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα έγινε μάρτυρας σπάνιων εμφανίσεων που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Συγκεκριμένα, στο πάρκο καταγράφηκε η εμφάνιση μιας εξαιρετικά σπάνιας τίγρης με ανοιχτόχρωμη γούνα, γνωστής ως «golden tabby tiger».

Η ανάκαμψη ενός είδους υπό εξαφάνιση

Ο πληθυσμός των ρινόκερων στην Ινδία παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάκαμψη, αριθμώντας πλέον περίπου 4.000 άτομα, έναντι μόλις 1.800 στο παρελθόν. Αν και το Άσαμ αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο του είδους, οι προσπάθειες επανένταξης των ρινόκερων σε περιοχές όπου κυριαρχούσαν ιστορικά -από την Ινδία έως το Πεσαβάρ του Πακιστάν- συνεχίζονται με προκλήσεις και ανάμικτα αποτελέσματα.

Η επιτυχία του 2025 αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

