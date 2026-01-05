«Άλμα» για τις μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών μετά την «επιχείρηση Μαδούρο»

Οι μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών κατέγραψαν άλμα τη Δευτέρα, τροφοδοτούμενες από την προοπτική πρόσβασης στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας της Νότιας Αμερικής μετά την κίνηση Τραμπ το Σαββατοκύριακο να ανατρέψει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η παραγωγή έχει καταρρεύσει τις τελευταίες δεκαετίες λόγω κακοδιαχείρισης, περιορισμένων ξένων επενδύσεων μετά την εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και των κυρώσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο Air Force One την Κυριακή, ότι μίλησε με «όλες» τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες «πριν και μετά» την επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στο Καράκας, σχετικά με τα σχέδιά τους για επενδύσεις στη χώρα.

«Θέλουν απεγνωσμένα να μπουν», είπε ο Τραμπ. «Θα μπουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και θα φτιάξουν τις υποδομές. Θα επενδύσουν χρήματα. Εμείς δεν θα επενδύσουμε τίποτα».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα στελέχη των αμερικανικών πετρελαϊκών ότι θα πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για την αναβίωση της κατεστραμμένης πετρελαϊκής βιομηχανίας, εφόσον επιθυμούν αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν πριν από δύο δεκαετίες, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Reuters.

Η μετοχή της Chevron, της μοναδικής μεγάλης αμερικανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται σήμερα στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, ενισχύθηκε κατά 6,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy και PBF Energy σημείωσαν άνοδο από 4% έως 11%.

Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες τη Δευτέρα, καθώς η άφθονη παγκόσμια προσφορά συνέχισε να πιέζει την αγορά, παρά την αβεβαιότητα γύρω από τις ροές από τη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το εμπάργκο σε όλες τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας θα παραμείνει προς το παρόν πλήρως σε ισχύ.

Το αργό της Βενεζουέλας είναι βαρύ και υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για την παραγωγή ντίζελ και βαρύτερων καυσίμων, αν και με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με άλλα είδη, ιδίως της Μέσης Ανατολής.

«Αυτός ο τύπος αργού ταιριάζει καλά με τη διαμόρφωση των διυλιστηρίων της αμερικανικής Ακτής του Κόλπου, τα οποία ιστορικά έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται τέτοιες ποιότητες», δήλωσε ο Ahmad Assiri, στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone.

Η υφιστάμενη παρουσία της Chevron στη Βενεζουέλα, βάσει αμερικανικής εξαίρεσης (waiver), την τοποθετεί ως πιθανό πρώιμο ωφελημένο από οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής, ενώ οι εταιρείες διύλισης αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από την αυξημένη διαθεσιμότητα βαρέος αργού πιο κοντά στις εγκαταστάσεις τους.

Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων

Η αμερικανική κίνηση θα μπορούσε επίσης να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από τη Βενεζουέλα το 2007 επί της ηγεσίας του Ούγκο Τσάβες, σύμφωνα με αναλυτές της J.P. Morgan. Όπως σημειώνουν, οι ConocoPhillips και Exxon Mobil έχουν σημαντικές δικαστικές αποφάσεις σε εκκρεμότητα, με αυξημένες πιθανότητες είσπραξης.

«Συνολικά, οι εκκρεμείς αξιώσεις της ConocoPhillips προσεγγίζουν τα 10 δισ. δολάρια, ενώ οι ζημίες της Exxon εκτιμώνται περίπου στα 2 δισ. δολάρια, έναντι αρχικών απαιτήσεων που ξεπερνούσαν τα 15 δισ. δολάρια», ανέφεραν οι αναλυτές.

Οι μετοχές αντέδρασαν θετικά, με την ConocoPhillips να ενισχύεται κατά 5,5% και την Exxon κατά 3%.

Άνοδο κατέγραψαν και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων, των οποίων η τεχνολογία θεωρείται κρίσιμη για την αύξηση της παραγωγής αργού στη Βενεζουέλα. Οι Baker Hughes, Halliburton και SLB ενισχύθηκαν από 6,6% έως 9%.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη θα χρειαστεί χρόνο, λόγω πολιτικής αβεβαιότητας, φθαρμένων υποδομών και ετών υποεπενδύσεων.

Η Βενεζουέλα παρήγαγε έως και 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τη δεκαετία του 1970, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 7% της παγκόσμιας παραγωγής. Στη δεκαετία του 2010 η παραγωγή υποχώρησε κάτω από τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και πέρυσι διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, περίπου το 1% της παγκόσμιας προσφοράς.

Άνοδος σε χρυσό και δολάριο

Ο χρυσός και το δολάριο ενισχύθηκαν, επίσης, μετά την κίνηση των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, ενώ τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία παρέμειναν ελκυστικά, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές υπεραπέδωσαν.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 2%, καθώς η παρέμβαση στη Βενεζουέλα προσέθεσε γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 4%. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων.

Οι προσδοκίες με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ώθησε ανοδικά τις ασιατικές και ευρωπαϊκές μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 κατέγραψαν άνοδο 0,7%, ενώ εκείνα του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,3%.

Το δολάριο και ο χρυσός λειτουργούν ως καταφύγια για τους επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια, καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι σημαίνουν τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου για τη διεθνή τάξη. Την ίδια ώρα, οι μετοχές δείχνουν ελάχιστη ανησυχία ότι οι εντάσεις θα ανακόψουν το ράλι που οδήγησε τις παγκόσμιες αγορές στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο των τελευταίων οκτώ ετών.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος όσων συνέβησαν στη Βενεζουέλα είναι πολύ μικρός για να επιβαρύνει τις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Christopher Dembik, ανώτερος επενδυτικός σύμβουλος της Pictet Asset Management. «Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο: οι αγορές είχαν τον χρόνο να εξετάσουν τα δεδομένα και, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για να υπάρξει ουσιαστική επίδραση».

Το θετικό κλίμα στις μετοχές ήταν πιο έντονο στην Ασία, όπου ένας περιφερειακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,6% και κατέγραψε ιστορικό υψηλό. Κατασκευαστές ημιαγωγών, όπως η Samsung Electronics και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ήταν μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων. Τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των ανόδων και στην Ευρώπη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει απολύτως ο κυρίαρχος παράγοντας στις αγορές αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Bloomberg Television η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets. «Η αισιοδοξία για την τεχνολογία συνεχίζει να υπερκαλύπτει κάθε άλλη αφήγηση στις αγορές».

Τι λένε οι στρατηγικοί αναλυτές του Bloomberg

Οι διεθνείς επενδυτές χτυπούν ένα «καμπανάκι» ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Αυτό θα στηρίξει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις φυγής προς την ασφάλεια των ομολόγων, καθώς οι μετοχές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, καθοδηγούμενες από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.



Στις αγορές ομολόγων, το ερώτημα είναι κατά πόσο τα γεγονότα στη Βενεζουέλα αυξάνουν την ελκυστικότητα του αμερικανικού χρέους λόγω αυξημένου ρίσκου ή, αντίθετα, περιορίζουν τη ζήτηση λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό ή τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ.

«Από την οπτική των αγορών, θα ήμασταν προσεκτικοί ώστε να μην υπάρξει υπερβολική αντίδραση», έγραψε σε σημείωμά του ο Marko Papic, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της BCA Research. «Η εκτεταμένη χρήση χερσαίων στρατευμάτων είναι εξαιρετικά απίθανη. Ως εκ τούτου, οι δημοσιονομικές δαπάνες δεν θα επηρεαστούν και οι αποδόσεις των ομολόγων δεν θα πρέπει να αυξηθούν».

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ υποχώρησε κατά τρεις μονάδες βάσης, στο 4,17%.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Fed στη Φιλαδέλφεια, Anna Paulson, δήλωσε ότι μικρές επιπλέον μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες αργότερα μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές προοπτικές θα παραμείνουν ευνοϊκές.

Σημαντικά οικονομικά στοιχεία θα διαμορφώσουν επίσης την εβδομάδα που έρχεται. Εκτός από την έκθεση για την απασχόληση Δεκεμβρίου, το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει την Τετάρτη στοιχεία για την ανεργία, τις παραιτήσεις και τις απολύσεις του Νοεμβρίου. Οι έρευνες Δεκεμβρίου του Institute for Supply Management για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες θα προσφέρουν επίσης ενδείξεις για την απασχόληση στους κλάδους αυτούς.

Στο τέλος της εβδομάδας, η αμερικανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει στοιχεία για νέες κατοικίες τον Οκτώβριο, ενώ το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα δημοσιεύσει τον προκαταρκτικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης Ιανουαρίου.

