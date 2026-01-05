Μεγάλη Βρετανία: Τέλος οι διαφημίσεις junk food σε τηλεόραση και διαδίκτυο

Τέλος στις διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων μπαίνει από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, προϊόντα που συγκαταλέγονται στο junk food και συνεπώς θεωρούνται «λιγότερο υγιεινά» απαγορεύεται να διαφημίζονται στην τηλεόραση από τις 05:30 έως τις 21:00, ενώ η απαγόρευση στις online πλατφόρμες είναι καθολική καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Οι 13 κατηγορίες στο «στόχαστρο»

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο τα προφανή, όπως τα αναψυκτικά, τις πίτσες, τα γλυκά και τα παγωτά, αλλά επεκτείνεται σε συνολικά 13 κατηγορίες προϊόντων που θεωρείται ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην παιδική παχυσαρκία. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:

Δημητριακά πρωινού και ορισμένα είδη σνακ.

Έτοιμα σάντουιτς και ζαχαρούχα αρτοσκευάσματα.

Γιαούρτια με πρόσθετα και επιδόρπια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και είδη όπως η βρόμη ή το μούσλι θα εξετάζονται με βάση ένα ειδικό σύστημα βαθμολόγησης θρεπτικών συστατικών. Αν μια εκδοχή τους περιέχει υπερβολική ζάχαρη ή σιρόπι, θα αποκλείεται από τη διαφημιστική προβολή.

Στόχος η πρόληψη 20.000 περιπτώσεων παχυσαρκίας

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη λήψη των μέτρων είναι ανησυχητικά: ένα στα δέκα παιδιά που ξεκινούν το δημοτικό είναι ήδη παχύσαρκο, ενώ το κόστος της παχυσαρκίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ξεπερνά τα 11 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο περιορισμός των διαφημίσεων θα αποτρέψει περίπου 20.000 περιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας.

Πίεση στη βιομηχανία για «υγιεινές» συνταγές

Ο υπουργός Υγείας, Wes Streeting, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την επέκταση του «φόρου ζάχαρης» και στα μιλκσέικ, ευελπιστεί ότι τα νέα μέτρα θα αναγκάσουν τις εταιρείες τροφίμων να αναθεωρήσουν τις συνταγές τους. Καθώς οι διαφημίσεις θα επιτρέπονται μόνο για προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένα υγιεινά κριτήρια, η βιομηχανία ωθείται στη μείωση των κορεσμένων λιπαρών και της ζάχαρης για να διατηρήσει την πρόσβασή της στο καταναλωτικό κοινό.

Το μέτρο, που είχε αρχικά αναγγελθεί το 2021 αλλά έλαβε δύο παρατάσεις, αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη δημόσια υγεία στη Βρετανία.

