Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

Παγκόσμια αναγνώριση για την ελληνική κουζίνα και τα προϊόντα της - Όλες οι ελληνικές διακρίσεις ανά κατηγορία και η σαρωτική επικράτηση των τυριών

Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της ελληνικής κουζίνας στην παγκόσμια γαστρονομία, μετά και την ανακοίνωση των TasteAtlas World Food Awards κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις 100 ανά κατηγορία για την περίοδο 2025 -2026.

Η ελληνική κουζίνα βρέθηκε φέτος στη 2η θέση ως καλύτερη στον κόσμο με την Ιταλία να επιστρέφει στην πρώτη και την περουβιανή να κατατάσσεται τρίτη.

Στην αμέσως επόμενη κατηγορία του καλύτερου πιάτου στον κόσμο το κοντοσούβλι κατέκτησε την 6η θέση.

Τις τρεις πρώτες κατέκτησαν η σούπα vori vori από την Παραγουάη, η ιταλική πίτσα ναπολιτάνα και το επίσης ιταλικό ζυμαρικό Tajarin al tartufo bianco d'Alba.

Τα αρνίσια παϊδάκια βρέθηκαν στην 25η, η στραπατσάδα στην 54η με το γιουβέτσι στην 58η και χταπόδι στη σχάρα στην 94η.

Σαρωτική είναι η ελληνική επικράτηση στην κατηγορία 100 καλύτερες περιοχές για φαγητό στον κόσμο.

Η Κρήτη κατέκτησε την 3η θέση πίσω από δύο ιταλικές την Καμπανία και την Εμίλια - Ρομάνια.

Μακεδονία και Κυκλάδες κατέκτησαν την 5η και 6 θέση αντίστοιχα, στην 8η η Πελοπόννησος, στη 10η το Βόρειο Αιγαίο και στη 15η η Θεσσαλία. Τα Επτάνησα βρέθηκαν στην 37η θέση, οι Σποράδες στην 68η και η Λακωνία στην 93η θέση.

Χανιά και Ηράκλειο αν και σε σχετικά χαμηλές θέσεις, 64η και 91η αντίστοιχα, εκπροσωπούν επίσης την Ελλάδα στην κατηγορία 100 καλύτερες πόλεις για φαγητό.

Η ελληνική πρωτιά έρχεται στο Καλύτερο φαγητό ανά κατηγορία και συγκεκριμένα στα τυριά με τη γραβιέρα Νάξου να κατακτά την κορυφή. Η παρμεζάνα Ρετζιάνο από την Ιταλία και τυρί Azeitão της Πορτογαλίας, συμπληρώνουν την τριάδα.

Ωστόσο θριαμβευτική είναι η συμμετοχή των ελληνικών τυριών σε ολόκληρη τη λίστα των 100.

Η γραβιέρα Κρήτης καταλαμβάνει την 6η θέση, η κεφαλογραβιέρα Ηπείρου την 9η, το Μετσοβόνε τη 12η, το Καλαθάκι Λήμνου την 22η, το λαδοτύρι Μυτιλήνης την 32η, η Σφέλα Μεσσηνιας και το Αρσενικό Νάξου την 36η και 37η αντίστοιχα, Γραβιέρα Αγράφων την 40η, η ξυνομυζήθρα Κρήτης την 48η, στην 53η το Κατίκι Δομοκού, το γαλοτύρι την 69η, το κεφαλοτύρι την 76η, η Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού την 81η πρώτη και την 82η η μυζύθρα Κρήτης, το μανούρι Θεσσαλίας την 92η, η κοπανιστή (Κυκλάδες) την 94η και το κασέρι Θεσσαλίας την 98η.

