Σίδνεϊ: Αυτοσχέδιες βόμβες και σημαίες του ISIS εντοπίστηκαν στο όχημα των τρομοκρατών

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών το ταξίδι των Sajid και Naveed Akram στις Φιλιππίνες λίγες εβδομάδες πριν την αιματηρή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 πολιτών 

Σημεία του Ισλαμικού Κράτους στο παμπρίζ του αυτοκινήτου των τρομοκρατών της παραλίας Μποντάι. 

Οι τρομοκράτες της παραλίας Μποντάι του Σίδνεϊ, που σκότωσαν 15 άτομα στην χειρότερη επίθεση με πυροβολισμούς που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, είχαν κρύψει βόμβες και αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο αυτοκίνητό τους, αποκάλυψε η αστυνομία την Τρίτη (16/12).

Οι δράστες Sajid και Naveed Akram, πατέρας και γιος, εξαπέλυσαν «μια τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος» κατά της εβραϊκής κοινότητας την Κυριακή (14/12), δήλωσε σήμερα η ομοσπονδιακή αστυνομική επίτροπος της Αυστραλίας, Krissy Barrett.

Οι ερευνητές βρήκαν αυτοσχέδιoυς εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) και τουλάχιστον δύο μαύρες σημαίες του ISIS σε ένα αυτοκίνητο στο σημείο του συμβάντος, το οποίο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του 24χρονου Akram.

Σημεία του Ισλαμικού Κράτους στο παμπρίζ του αυτοκινήτου των τρομοκρατών της παραλίας Μποντάι.

Το ταξίδι στις Φιλιππίνες στο επίκεντρο των ερευνών

Και οι δύο δράστες είχαν ταξιδέψει σε περιοχές των Φιλιππίνων όπου είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται δίκτυα συνδεδεμένα με το Ισλαμικό Κράτος, λίγες εβδομάδες πριν από τη σφαγή, όπως επιβεβαίωσε επίσης η αστυνομία.

Ωστόσο, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε υποβάθμισε τους δεσμούς των δραστών με το ISIS, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δολοφόνοι ανήκαν σε οργανωμένη τρομοκρατική ομάδα.

Australia Shooting

Πολίτες συγκεντρωμένοι στο αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Mark Baker

«Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για συνεργασία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκαν σε κάποια ομάδα. Είναι σαφές όμως ότι τους κινητοποίησε αυτή η εξτρεμιστική ιδεολογία», δήλωσε ο Αλμπανέζε στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι οι δύο αυτοί ενήργησαν μόνοι τους, παρακινούμενοι όμως από αυτή την κακόβουλη ιδεολογία», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από New York Post

