Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού

Ένας ανώτατος αστυνομικός στην Αυστραλία μοιράστηκε τη θεωρία του, εξηγώντας τον λόγο που ο ήρωας της παραλίας Bondi, Ahmed al-Ahmed, δεν πυροβόλησε με το όπλο του τρομοκράτη Sajid Akram, όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών φαίνεται να αρπάζει τον Akram από πίσω και να παλεύει για να του αποσπάσει το όπλο από τα χέρια. Ο al-Ahmed σήκωσε στη συνέχεια το όπλο και το σημάδεψε προς τον Akram, αλλά δεν πάτησε ποτέ τη σκανδάλη.

