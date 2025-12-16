Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού
Αστυνομικός εξηγεί τον λόγο που ο ήρωας του μακελειού στο Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον έναν από τους δύο δράστες όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.
Ένας ανώτατος αστυνομικός στην Αυστραλία μοιράστηκε τη θεωρία του, εξηγώντας τον λόγο που ο ήρωας της παραλίας Bondi, Ahmed al-Ahmed, δεν πυροβόλησε με το όπλο του τρομοκράτη Sajid Akram, όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.
Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών φαίνεται να αρπάζει τον Akram από πίσω και να παλεύει για να του αποσπάσει το όπλο από τα χέρια. Ο al-Ahmed σήκωσε στη συνέχεια το όπλο και το σημάδεψε προς τον Akram, αλλά δεν πάτησε ποτέ τη σκανδάλη.
