Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού

Αστυνομικός εξηγεί τον λόγο που ο ήρωας του μακελειού στο Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον έναν από τους δύο δράστες όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Newsbomb

Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ανώτατος αστυνομικός στην Αυστραλία μοιράστηκε τη θεωρία του, εξηγώντας τον λόγο που ο ήρωας της παραλίας Bondi, Ahmed al-Ahmed, δεν πυροβόλησε με το όπλο του τρομοκράτη Sajid Akram, όταν κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών φαίνεται να αρπάζει τον Akram από πίσω και να παλεύει για να του αποσπάσει το όπλο από τα χέρια. Ο al-Ahmed σήκωσε στη συνέχεια το όπλο και το σημάδεψε προς τον Akram, αλλά δεν πάτησε ποτέ τη σκανδάλη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Αυτοσχέδιες βόμβες και σημαίες του ISIS εντοπίστηκαν στο όχημα των τρομοκρατών

17:19LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

17:16LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα μάθουμε τους 28 φιναλίστ για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: η ανατριχιαστική φράση για τα παιδιά του μήνες πριν τη δολοφονία του από το γιο του

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι έξι ετών θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία χάρη σε επαναστατική μέθοδο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στη Βρετανία: 9χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη σε σπίτι - Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

16:38WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Νέος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: «Δε θα έχετε τρίτη ευκαιρία κ. Μητσοτάκη»

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Πληρωμές στους αγρότες: Επιπλέον επιδοτήσεις 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ - Αναλυτικοί πίνακες

16:19LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή σκηνή της φετινής διοργάνωσης

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στην επέτειο του γάμου τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη - Σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση - Οι κατηγορίες για τον φίλο του που μετέφερε μαχαίρι

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ