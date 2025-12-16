Τα πρώτα θύματα της επίθεσης στην Αυστραλία: Ο 69χρονος Μπόρις Γκάρμαν και η σύζυγός του Σοφία

Ο Μπόρις Γκάρμαν, 69 ετών, και η σύζυγός του Σοφία, 61 ετών, παρενέβησαν με θάρρος προσπαθώντας να προστατεύσουν τους άλλους προτού δεχθούν και οι ίδιοι πυρά από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Mπόνταϊ της Αυστραλίας, ανέφερε η οικογένειά τους σε ανακοίνωσή της.

Το βίντεο του περιστατικού δείχνει τον Γκάρμαν, ο οποίος ήταν συνταξιούχος, να παλεύει με έναν από τους δράστες και να του αφαιρεί το όπλο, προτού πέσουν και οι δύο στο δρόμο. Στη συνέχεια σηκώνεται και φαίνεται να χτυπά τον τρομοκράτη με το όπλο. Ο δράστης πιστεύεται ότι πήρε ένα άλλο όπλο, το οποίο χρησιμοποίησε για να τους σκοτώσει.

«Ενώ τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας του Μπόρις και της Σοφίας, νιώθουμε υπερηφάνεια για το θάρρος και την ανιδιοτέλειά τους», ανακοίνωσε η οικογένεια. Αυτό δείχνει ποιοι ήταν ο Μπόρις και η Σοφία - άνθρωποι που ενστικτωδώς και ανιδιοτελώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους άλλους».

Το ζεύγος Γκάρμαν, που ήταν Εβραίοι, ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Κυριακής, ανέφερε η Sydney Morning Herald. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της Χανουκά. Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 34 χρόνια.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την ξαφνική και άσκοπη απώλεια των αγαπημένων μας Μπόρις και Σοφίας Γκούρμαν. Ο Μπόρις ήταν συνταξιούχος μηχανικός, γνωστός για τη γενναιοδωρία του, την ήρεμη δύναμή του και την προθυμία του να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Η Σοφία εργαζόταν στην Australia Post και ήταν βαθιά αγαπητή από τους συναδέλφους της και την κοινότητά της»

«Οι ντόπιοι της παραλίας Μπόνταϊ, μαζί, έζησαν ειλικρινείς, εργατικές ζωές και φέρονταν σε όποιον συναντούσαν με καλοσύνη, ζεστασιά και σεβασμό. Ο Μπόρις και η Σοφία ήταν αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους και ο ένας στον άλλον. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας και η απουσία τους άφησε ανυπολόγιστο κενό.»

Το ζευγάρι επρόκειτο να γιορτάσει την 35η επέτειο του γάμου του τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την οικογένειά τους. Μάρτυρες περιέγραψαν τον Γκαρμαν ως «ήρωα». Η γυναίκα στην οποία ανήκει το βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου δήλωσε στο Reuters ότι ο συνταξιούχος μηχανικός «δεν έφυγε τρέχοντας - αντίθετα, όρμησε κατευθείαν προς τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας όλη του τη δύναμη προσπαθώντας να αρπάξει το όπλο και παλεύοντας μέχρι θανάτου».

«Μπορώ να δω από την κάμερά μου ότι ο ηλικιωμένος άνδρας τελικά πυροβολήθηκε και κατέρρευσε. Εκείνη η στιγμή μου ράγισε την καρδιά», είπε. Ένα άλλο άτομο που είπε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού είπε στο 9News: «Ήταν ήρωας. Προσπάθησε, προσπάθησε. Πρέπει να ενημερώσουμε την οικογένειά του».

«Όλοι πρέπει να ξέρουν ότι προσπάθησε, επειδή ήταν ακριβώς στην αρχή. Και έθεσε τον εαυτό του αντιμέτωπο με τον κίνδυνο. Υπήρχαν ήδη σφαίρες που πετούσαν, και έθεσε τον εαυτό του αντιμέτωπο με τον κίνδυνο.»

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατικό περιστατικό με στόχο την εβραϊκή κοινότητα. Μεταξύ των άλλων θυμάτων που σκοτώθηκαν περιλαμβάνονται ένα 10χρονο κορίτσι, ένας ραβίνος βρετανικής καταγωγής, ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών. Άλλοι 22 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, εννέα εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

O Aυστραλός πρωθυπουργόςμ με τον Αχμέντ αλ Αχμέντ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας άλλος περαστικός, ονόματι Άχμεντ αλ Άχμεντ, 43 ετών, τιμήθηκε επίσης ως «ήρωας» αφού απέσπασε ένα όπλο από έναν από τους δράστες. Δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς, αλλά επέζησε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα τραύματά του. Ο πατέρας του δήλωσε στο BBC Arabic ότι ο γιος του καθοδηγούνταν από τη «συνείδησή» του και «είδε τα θύματα, το αίμα, τις γυναίκες και τα παιδιά να κείτονται στον δρόμο και μετά έδρασε».

Η επίθεση διαπράχθηκε από τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ και τον 24χρονο γιο του, Ναβίντ Άκραμ. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο Ναβίντ Άκραμ ξύπνησε από το κώμα του, βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει τις αισθήσεις του. Ο Σατζίντ Άκραμ βρέθηκε νεκρός στο σημείο την Κυριακή, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τις εβδομάδες πριν από την επίθεση και οι αστυνομικοί διερευνούν τώρα τους λόγους για τους οποίους έκαναν το ταξίδι. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο ύποπτοι έλαβαν «στρατιωτική εκπαίδευση» ενώ βρίσκονταν στη Νοτιοανατολική Ασία.

Έφτασαν την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου, επιβεβαίωσε στο BBC το γραφείο μετανάστευσης της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι οι δύο φερόμενοι ως ένοπλοι φαίνεται να είχαν κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους (IS) και βρήκαν «αυτοσχέδιες» σημαίες της οργάνωσης ISIS και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι.

