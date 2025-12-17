Πανστρατιά Τραμπ κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας – Το μήνυμα με αφορμή το μακελειό στο Σίδνεϊ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο ραβίνος Λέβι Σέμτοβ μιλά κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τη Χανουκά στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον εορτασμό της Χάνουκα στον Λευκό Οίκο στέλνοντας «αγάπη και προσευχές» στον λαό της Αυστραλίας μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τα έθνη να ενωθούν ενάντια στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, αφού μία τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος, κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 25.

«Αφήστε με να αφιερώσω μία στιγμή για να στείλω την αγάπη και τις προσευχές από το έθνος μας συνολικά στον λαό της Αυστραλίας και ιδιαίτερα σε όλους όσοι επλήγησαν από τη φρικτή και αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση», τόνισε ο Τραμπ στην ομιλία του.

«Όλοι είμαστε ενωμένοι στο πένθος για όσους σκοτώθηκαν και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών· κάποιοι είναι πολύ φρικτά τραυματισμένοι», προσέθεσε.

Τέλος, δεσμεύτηκε να υποστηρίζει «πάντα» τον εβραϊκό λαό και επεσήμανε πως «όλα τα έθνη πρέπει να σταθούν μαζί ενάντια στις δυνάμεις του κακού της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας· και το κάνουμε αυτό».

Στα νοσοκομεία εξακολουθούν να νοσηλεύονται 22 τραυματίες

Τρεις μέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση εναντίον συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Συγκεκριμένα, εννέα από τους ασθενείς παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση έως σήμερα το πρωί, ενώ, άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Δεν είναι σαφές αν ο νεότερος από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο 24άχρονος Ναβίντ Ακράμ, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επί τόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκ, εεπίσης, επί τόπου ο ένας από τους δράστες, ο 50άχρονος Σαχίντ Ακράμ. Περίπου 40 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από την παραλία.

Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού, Σκοτ Μόρισον.

