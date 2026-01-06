Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή οι 3 συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό του 30χρονου
Αργά το βράδυ της Δευτέρας παραδόθηκαν οι τρεις από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών, σύμφωνα με το tempo24.gr.
Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.
Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.