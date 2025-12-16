Αυστραλία: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

Βίντεο από την εξουδετέρωση του πατέρα - τρομοκράτη από αστυνομικό με 15 χρόνια υπηρεσίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυστραλία: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Με έναν πυροβολισμό που συμβαίνει μια φορά στη ζωή» εξουδετέρωσε ένα ηρωικός αστυνομικός τον έναν από τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν την Κυριακή την παραλία Μπόνταϊ με συνολικά 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε νέο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός με 15 χρόνια εμπειρίας στην Αστυνομική Δύναμη της Νέας Νότιας Ουαλίας, να βγαίνει από την κάλυψή του πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει κρυφά τον πατέρα και τον γιο και στη συνέχεια να πυροβολεί θανάσιμα τον μεγαλύτερο σε ηλικία ένοπλο από απόσταση περίπου 40 μέτρων, σκοτώνοντάς τον με μία «μοναδική βολή».

Ο αστυνομικός φαίνεται να πλησιάζει τους ένοπλους δράστες και να κρύβεται πίσω από ένα δέντρο.

Σημαδεύει με το πιστόλι τον μεγαλύτερο σε ηλικία δράστη και στη συνέχεια ρίχνει. Ο 50χρονος δράστης φαίνεται να δέχεται τα πυρά, πριν πέσει στο έδαφος.

Ο γιος του σηκώνεται ξανά πριν αντιμετωπίσει και ανταλλάξει πυροβολισμούς με τον ψύχραιμο αστυνομικό.

Ο Aveed Akram, 24 ετών, και ο Sajid Akram, 50 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι δράστες της επίθεσης, εμπνευσμένης από τον ISIS.

Μόλις είχαν επιστρέψει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά από ένα μήνα στις Φιλιππίνες, οι οποίες θεωρούνται κέντρο εκπαίδευσης του ISIS.

Στη συνέχεια νοίκιασαν κατάλυμα με βραχυπρόθεσμη μίσθωση, 12 μίλια από το Bondi, λέγοντας στην οικογένεια πως πηγαίνουν για ψάρεμα.

Η αιματοχυσία – που είχε ως στόχο μια εβραϊκή εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά – αποτελεί τη χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, δήλωσε ότι τα θύματα είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών. Το νεότερο επιβεβαιωμένο θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως η 10χρονη Matilda.

Η επίσης ηρωική προσπάθεια ενός πολίτη του 43χρονου Ahmed al Ahmed, ο οποίος πάλεψε γενναία και κατάφερε να αρπάξει το όπλο από τα χέρια ενός από τους ένοπλου, απέτρεψε μεγαλύτερες απώλειες. Ο άνδρας τραυματίστηκε και αναρρώνει στο νοσοκομείο.

Ο 24χρονος τρομοκράτης υπέστη «κρίσιμα τραύματα», αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν επίσης δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που ήταν «ενεργοί», όπως αποκάλυψε η αστυνομία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΕΛΛΑΔΑ

Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για τους 4 τόνους κοκαΐνης

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιτέχνες πήγαν με μικρόφωνα και κλαρίνα στο μπλόκο της Χαλκηδόνας για συμπαράσταση στους αγρότες

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση - Ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο - Επέτειος με τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου

11:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Aρρραβωνιάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ - Ποια είναι η Μπετίνα Άντερσον που «είπε το ναι» - «Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης διαθήκη 500 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα Τόνι Χσιέχ - Η ύποπτη ρήτρα και ο άγνωστος κληρονόμος

11:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καινοτομία χωρίς όρια: Η Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά συσκευών της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart ετοιμάζει το διάδοχο του Fortwo

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο γυμνασίου για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες - Πήραν από αλλαντικά έως και σφολιάτες

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Άγιο Παντελεήμονα: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα ναρκωτικών – 14 συλλήψεις

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

10:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την πρόλαβαν οι γονείς της

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ρεκόρ της Μπόρνμουθ στη ματσάρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δείτε τα 8 γκολ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο ασφυκτικά κατοικημένη νησίδα του κόσμου: Γιατί προσελκύει τόσο κόσμο;

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα λευκά «ντύθηκε» το Central Park - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:16ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία»: Η Ευρώπη καλεί τους λαούς τους σε ετοιμότητα - Η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βιντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής της βοηθού από όταν ήταν 9 ετών

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ