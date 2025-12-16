Αυστραλία: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

«Με έναν πυροβολισμό που συμβαίνει μια φορά στη ζωή» εξουδετέρωσε ένα ηρωικός αστυνομικός τον έναν από τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν την Κυριακή την παραλία Μπόνταϊ με συνολικά 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε νέο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός με 15 χρόνια εμπειρίας στην Αστυνομική Δύναμη της Νέας Νότιας Ουαλίας, να βγαίνει από την κάλυψή του πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει κρυφά τον πατέρα και τον γιο και στη συνέχεια να πυροβολεί θανάσιμα τον μεγαλύτερο σε ηλικία ένοπλο από απόσταση περίπου 40 μέτρων, σκοτώνοντάς τον με μία «μοναδική βολή».

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed.

Ο αστυνομικός φαίνεται να πλησιάζει τους ένοπλους δράστες και να κρύβεται πίσω από ένα δέντρο.

Σημαδεύει με το πιστόλι τον μεγαλύτερο σε ηλικία δράστη και στη συνέχεια ρίχνει. Ο 50χρονος δράστης φαίνεται να δέχεται τα πυρά, πριν πέσει στο έδαφος.

Ο γιος του σηκώνεται ξανά πριν αντιμετωπίσει και ανταλλάξει πυροβολισμούς με τον ψύχραιμο αστυνομικό.

Ο Aveed Akram, 24 ετών, και ο Sajid Akram, 50 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι δράστες της επίθεσης, εμπνευσμένης από τον ISIS.

Μόλις είχαν επιστρέψει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μετά από ένα μήνα στις Φιλιππίνες, οι οποίες θεωρούνται κέντρο εκπαίδευσης του ISIS.

Στη συνέχεια νοίκιασαν κατάλυμα με βραχυπρόθεσμη μίσθωση, 12 μίλια από το Bondi, λέγοντας στην οικογένεια πως πηγαίνουν για ψάρεμα.

Η αιματοχυσία – που είχε ως στόχο μια εβραϊκή εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά – αποτελεί τη χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία τα τελευταία 30 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, δήλωσε ότι τα θύματα είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών. Το νεότερο επιβεβαιωμένο θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως η 10χρονη Matilda.

Η επίσης ηρωική προσπάθεια ενός πολίτη του 43χρονου Ahmed al Ahmed, ο οποίος πάλεψε γενναία και κατάφερε να αρπάξει το όπλο από τα χέρια ενός από τους ένοπλου, απέτρεψε μεγαλύτερες απώλειες. Ο άνδρας τραυματίστηκε και αναρρώνει στο νοσοκομείο.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.

He prevented further harm to Jews.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Ο 24χρονος τρομοκράτης υπέστη «κρίσιμα τραύματα», αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν επίσης δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που ήταν «ενεργοί», όπως αποκάλυψε η αστυνομία.

