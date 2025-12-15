Μακελειό στην παραλία Μποντάι: Βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις λουόμενων στους πυροβολισμούς

Πλάνα από τις πρώτες αντιδράσεις των ανθρώπων που απολάμβαναν το μπάνιο τους, στην παραλία Μπoντάι της Αυστραλίας με το που ξεκινούν οι πυροβολισμοί των τρομοκρατών, πατέρα και γιου, έχει καταγράψει αυτόπτης μάρτυρας.

Στο βίντεο, λουόμενοι φαίνονται να τρέχουν στην αμμουδιά, με τα πράγματα τους στα χέρια, σε μία προσπάθεια να κρυφτούν και να προστατευτούν, καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονται στο βάθος.

Ωστόσο, κάποιοι δεν δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και περπατούν αμέριμνοι στον δρόμο πίσω από την παραλία, ενώ άλλοι παραμένουν στο σημείο, ενδεχομένως επειδή δεν έχουν καταλάβει ότι σε απόσταση λίγων μέτρων εκτυλίσσεται μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αυστραλία των τελευταίων δεκαετιών.

Δείτε το βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις των λουόμενων