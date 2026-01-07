Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άλιμο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Αρμανίκ (Βαγγέλη) Ντ., τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο (22/12) από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο Αττική.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 07/01/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.