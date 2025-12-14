Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

Νέα βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας με 16 μέχρις στιγμής νεκρούς και 40 τραυματίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και αποτυπώνουν εκτός από τον πανικό και την απόγνωση με τους ανθρώπους να πέφτουν νεκροί τριγύρω, τη γενναιότητα κάποιων να στέκονται όρθιοι απέναντι στους τρομοκράτες.

Σε πλάνα που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, την ώρα που ο ένοπλος τρομοκράτης πυροβολεί αδιακρίτως, ένας άνδρας, αρνείται να καλυφθεί. Αντίθετα σηκώνεται όρθιος και δείχνει με το δάχτυλό του τον άνδρα που τον πυροβολεί. Ο ένοπλος κατεβάζει το όπλο και υποχωρεί...