Παρίσι: Ανοιχτό το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

Τις πόρτες του άνοιξε πλήρως την Παρασκευή (19/12), το εμβληματικό μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μετά την απόφαση του προσωπικού να αναστείλει την απεργία που είχε διαταράξει την πρόσβαση στο πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο, όπως δήλωσαν η διοίκηση και τα συνδικάτα.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης των εργαζομένων στο μουσείο, οι οποίοι ψήφισαν ομόφωνα να διακόψουν την απεργία για να μπορέσει το Λούβρο να υποδεχτεί επισκέπτες, ανέφεραν τα συνδικάτα σε ανακοίνωσή τους. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η απεργία είχε οδηγήσει σε πλήρες κλείσιμο και στη συνέχεια σε μερικό άνοιγμα, την Τετάρτη.

Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι η αναστολή ήρθε μετά από πέντε συναντήσεις που είχαν με αξιωματούχους του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά δήλωσαν ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, τις αμοιβές και τα μακροπρόθεσμα σχέδια ασφαλείας. Ανέφεραν επίσης ανησυχίες για την υποβάθμιση των κτηρίων και τις συνθήκες εργασίας.

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν ως έλλειψη δέσμευσης από την πρόεδρο του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, λέγοντας ότι δεν συνάντησε το προσωπικό, ούτε τους μίλησε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Οι εργαζόμενοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια ακόμη γενική συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου για να αποφασίσουν εάν θα επαναλάβουν την απεργία.

*Με πληροφορίες από AP

