Ληστεία α λα Λούβρο στη Βραζιλία: Άρπαξαν 8 έργα τέχνης του Ματίς από βιβλιοθήκη και εξαφανίστηκαν

Δύο ένοπλοι άνδρες έκλεψαν οκτώ χαρακτικά του Ανρί Ματίς και τουλάχιστον άλλα πέντε έργα του Βραζιλιάνου ζωγράφου Κάντιντο Πορτινάρι από μια βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο.

Ληστεία σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο

Οκτώ γκραβούρες του Ανρί Ματίς και πέντε έργα του Βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντο Πορτινάρι έκλεψαν δύο οπλισμένοι άνδρες από τη δημοτική βιβλιοθήκη Μάριο ντ’ Αντράντζι στο Σάο Πάολο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της έκθεσης με τίτλο «Από το βιβλίο στο μουσείο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ληστές που μπήκαν στη βιβλιοθήκη κατά το κανονικό ωράριο λειτουργίας, ακινητοποίησαν έναν φρουρό και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων επισκεπτών, προτού κινηθούν προς τη γυάλινη προθήκη που φιλοξενούσε τα έργα. Εκεί «τοποθέτησαν τα εκθέματα και έγγραφα σε τσάντα από καμβά» και έφυγαν ανενόχλητοι από την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισήλθαν στη βιβλιοθήκη από την κύρια είσοδο στις 10:00 (τοπική ωρα) την Κυριακή και έφυγαν από την ίδια διαδρομή, κατευθυνόμενοι προς τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό. Ο δήμος του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε την κλοπή, η οποία σημειώθηκε στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της πόλης. Τα κλεμμένα έργα αποτελούσαν μέρος της έκθεσης που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο και παρουσίαζε σπάνια βιβλία και εικαστικές δημιουργίες της περιόδου 1940–1950, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM).

brazil.jpg

Η ληστεία σημειώθηκε λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο κόσμος της τέχνης συγκλονίστηκε από μια θρασύτατη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, κατά την οποία οι κλέφτες διέφυγαν με ανεκτίμητα κοσμήματα της Ναπολεόντειας περιόδου.

Η Βιβλιοθήκη Mário de Andrade είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Βραζιλίας και οι αξιωματούχοι λένε ότι το κτήριό της στο κέντρο του Σάο Πάολο διέθετε κάμερες με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι κλέφτες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν φυγάδες.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει λεπτομερή κατάλογο των κλεμμένων έργων, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de São Paulo, ένα κολάζ που έφτιαξε ο Ματίς για το βιβλίο τέχνης περιορισμένης έκδοσης Jazz είναι μεταξύ των κλοπιμαίων.

Ο Ματίς θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα και οι κριτικοί τέχνης λένε ότι η αξία των κλεμμένων έργων είναι «ανυπολόγιστη». Οι δράστες έκλεψαν επίσης τουλάχιστον πέντε χαρακτικά του Πορτινάρι, τα οποία δημιουργήθηκαν για να εικονογραφήσουν μια ειδική έκδοση του μυθιστορήματος «Menino de engheno» (Το αγόρι από τη φυτεία) του Βραζιλιάνου συγγραφέα Χοσέ Λινς ντο Ρέγκο. Ο Πορτινάρι, ο οποίος συχνά ζωγράφιζε αγρότες και εργάτες, είναι ένας από τους σημαντικότερους Βραζιλιάνους μοντερνιστές καλλιτέχνες

