Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε η Εισαγγελία του Παρισιού.

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου

REUTERS
Τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν από το Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι σε μια τολμηρή ληστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε Γάλλος εισαγγελέας, επικαλούμενος τον επιμελητή του μουσείου.

Η Laure Beccuau δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι το ποσό είναι «εξαιρετικό», αλλά ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη η απώλεια για την ιστορική κληρονομιά της Γαλλίας. Κοσμήματα του στέμματος και κομμάτια που δώρισαν δύο Ναπολέοντες στις συζύγους τους ήταν μεταξύ των αντικειμένων που εκλάπησαν. Ληστές με τροχούς και ηλεκτρικά εργαλεία χρειάστηκαν λιγότερο από οκτώ λεπτά για να διαφύγουν με τα λάφυρα λίγο μετά το άνοιγμα του πιο πολυσύχναστου μουσείου στον κόσμο το πρωί της Κυριακής.

Καθώς οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να τους συλλάβουν περισσότερες από δύο ημέρες μετά τη ληστεία, οι ειδικοί φοβούνται ότι τα κοσμήματα θα έχουν ήδη εξαφανιστεί προ πολλού. Οι Αρχές ελπίζουν ότι η ανακοίνωση της εκτιμώμενης αξίας των κοσμημάτων θα έκανε τους ληστές να το σκεφτούν δύο φορές και να μην τα καταστρέψουν. Επίσης οι δράστες δεν θα λάβουν ολόκληρο το ποσό αν είχαν «την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν, τα οποία προηγουμένως περιγράφηκαν ως ανεκτίμητης αξίας, περιλαμβάνουν ένα κολιέ με διαμάντια και σμαράγδια που έδωσε ο αυτοκράτορας Ναπολέων στη σύζυγό του, μια τιάρα που φορούσε η αυτοκράτειρα Ευγενία, η σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄, και πολλά κομμάτια που ανήκαν προηγουμένως στη βασίλισσα Μαρία-Αμαλία.

Οι ερευνητές βρήκαν ένα κατεστραμμένο στέμμα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία στην οδό διαφυγής των κλεφτών -το οποίο προφανώς τους είχε πέσει καθώς έφευγαν βιαστικά.

Τέσσερις κλέφτες με μάσκες χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό εξοπλισμένο με μηχανικό ανελκυστήρα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Galerie d'Apollon (Πινακοθήκη του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα. Δύο από αυτούς έκοψαν ένα γυάλινο παράθυρο στον πρώτο όροφο χρησιμοποιώντας έναν τροχό και μπήκαν στο μουσείο. Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς που βρίσκονταν μέσα, οι οποίοι εγκατέλειψαν το κτήριο.

Οι κλέφτες προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο όχημά τους έξω, αλλά εμποδίστηκαν από την παρέμβαση ενός μέλους του προσωπικού του μουσείου. Εθεάθησαν να φεύγουν με σκούτερ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη ληστεία ως επίθεση στην κληρονομιά της Γαλλίας.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας, μετά από μια προκαταρκτική έκθεση που διαπίστωσε ότι μία στις τρεις αίθουσες του Λούβρου δεν διέθετε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ότι το ευρύτερο σύστημα συναγερμού του δεν ενεργοποιήθηκε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κλέφτες μπόρεσαν να οδηγήσουν ένα τροποποιημένο φορτηγό μέχρι το μουσείο, αφήνοντας τη Γαλλία με μια «τρομερή εικόνα». Οι αρχές πιστεύουν ότι κυνηγούν μια ομάδα επαγγελματιών, δεδομένου του πόσο γρήγοροι και οργανωμένοι ήταν.

Ειδικοί στην ανάκτηση έργων τέχνης είχαν προηγουμένως δηλώσει στους ερευνητές του BBC ότι είχαν μόνο μία ή δύο ημέρες για να εντοπίσουν τα αντικείμενα πριν θεωρηθούν ότι έχουν εξαφανιστεί οριστικά. Άλλοι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν διασπαστεί σε πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους, να έχουν εξαχθεί λαθραία από τη χώρα και να έχουν πουληθεί σε ένα κλάσμα της αξίας τους.

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

