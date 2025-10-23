Λούβρο: Το κορυφαίο αξιοθέατο δεν ειναι πια η Μόνα Λίζα...αλλά το παράθυρο που έσπασαν οι ληστές

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία που σημειώθηκε στο εμβληματικό κτίριο.

Οι επισκέπτες συρρέουν για να επισκεφθούν το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι καθώς άνοιξε ξανά, κάποιοι όμως ενδιαφέρονται περισσότερο για τα στοιχεία της δραματικής ληστείας της Κυριακής παρά...για τα έργα τέχνης που βρίσκονται μέσα.

Είναι ήδη, σε μικρό βαθμό, το νεότερο τουριστικό αξιοθέατο του Παρισιού. «Και στα δεξιά μας», βροντοφώναξε ο ξεναγός στο τουριστικό σκάφος bateau mouche που κατευθυνόταν στον Σηκουάνα, «το Μουσείου του Λούβρου -και το παράθυρο που έσπασαν οι ληστές για να κλέψουν τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας».

Το μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο άνοιξε ξανά την Τετάρτη για πρώτη φορά από τότε που μια συμμορία τεσσάρων ανδρών εισέβαλε στην γκαλερί «Απόλλων» την Κυριακή, κλέβοντας κοσμήματα του Ναπολέοντα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, στην πιο δραματική ληστεία της Γαλλίας εδώ και δεκαετίες.

Μεγάλες ουρές σχηματίζονταν ήδη γύρω από την Cour Napoléon, την τεράστια κεντρική αυλή του μουσείου και την γυάλινη πυραμίδα που χρησιμεύει ως είσοδός του, καθώς οι επισκέπτες περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους να περιηγηθούν σε 33.000 γλυπτά, αντικείμενα τέχνης, πίνακες και σχέδια.

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου REUTERS

Έξω ωστόσο, απέναντι από την πολυσύχναστη Quai François Mitterrand από τη μεγάλη πρόσοψη του μουσείου, ένα μικρότερο αλλά πιο ζωντανό πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο δίπλα στο ποτάμι, κοιτάζοντας ένα ψηλό παράθυρο εν μέρει κρυμμένο πίσω από μαύρες κουρτίνες. «Είναι απλά εξαιρετικό», είπε η Αλίντα, η οποία επισκέπτεται το Παρίσι με τον σύζυγό της, Μασιέλ, από την Ολλανδία. «Φαίνεται ότι ήταν τόσο... απλό. Δηλαδή, αν είχε συμβεί σε ταινία, ο κόσμος θα έλεγε: "Ουάου, αυτό είναι ένα πραγματικά βαρετό σενάριο".»

Δύο από τους κλέφτες, φορώντας εργατικά γιλέκα, χρησιμοποίησαν μια επεκτεινόμενη σκάλα και ένα ανυψωτικό επίπλων που ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο για να σκαρφαλώσουν και να εισβάλουν από το παράθυρο, και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τροχούς για να σπάσουν δύο προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Διέφυγαν στο πίσω μέρος δύο μοτοσικλετών που περίμεναν με οκτώ κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α' στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ, και ενός διαμαντιού που κάποτε ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ'.

«Όλο αυτό είναι σουρεαλιστικό», είπε η Φάνι από τη Λιμόζ, που κάνει διακοπές στη γαλλική πρωτεύουσα με τον σύζυγό της, Βίνσεντ, και δύο παιδιά. «Νομίζεις ότι το Λούβρο, το σπίτι της Μόνα Λίζα, πρέπει να είναι εξαιρετικά προστατευμένο. Αλλά προφανώς όχι». Ο Βίνσεντ επεσήμανε τον επαγγελματισμό της επιχείρησης. «Κοιτάξτε την πρόσοψη: κυριολεκτικά εκατοντάδες παράθυρα», είπε. «Ήξεραν ακριβώς ποιο. Και μπαινόβγαιναν σε περίπου τέσσερα λεπτά. Ήξεραν τι έκαναν».

Αλλά ενώ ήταν θεαματική, η κλοπή δεν ήταν ιδιαίτερα εκπληκτική, είπε. «Πρέπει να είναι σχεδόν αδύνατο να προστατεύσεις πλήρως ένα τεράστιο δημόσιο κτίριο σαν αυτό. Δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, εκατομμύρια επισκέπτες... Δεν είναι εύκολο». Επιπλέον, πρόσθεσε ο Βίνσεντ, το Λούβρο ήταν «ένα ιστορικό μνημείο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ηλεκτρονικούς συναγερμούς και βιντεοκάμερες και υπέρυθρες δέσμες και ό,τι θέλεις στο εσωτερικό, αλλά δεν μπορείς απλώς να πας και να βάλεις ενισχυμένα ατσάλινα παντζούρια σε όλα τα εξωτερικά παράθυρα»

Η Πάμελα, ο Τομ και ο Τιμ, από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, εντυπωσιάστηκαν εξίσου από τον σχολαστικό σχεδιασμό της ληστείας. «Ήταν ένα εξαιρετικά επαγγελματικό έγκλημα», είπε ο Τομ. «Σαν σε ταινία - σαν την Υπόθεση Τόμας Κράουν», είπε η Πάμελα. «Σχεδόν υπερβολικά τέλειο», είπε ο Τιμ.

Η Έλενα, από τη Ρώμη, είπε ότι κατάλαβε «πόσο δύσκολο πρέπει να είναι να αποτραπεί» αυτό το είδος εγκλήματος, ειδικά ένα που «προφανώς είχε προετοιμαστεί τόσο προσεκτικά, από τόσο αποφασισμένους κλέφτες, και σε ένα κρατικό κτήριο τόσο τεράστιο όσο το Λούβρο». Παρ' όλα αυτά, είπε, η κλοπή ήταν «σοκαριστική και θλιβερή. Είμαι από τη Ρώμη, με ενδιαφέρει η τέχνη και οι αρχαιότητες. Αυτά τα ιστορικά κοσμήματα πιθανότατα θα σπάσουν και θα πουληθούν τώρα, έτσι δεν είναι; Κανείς δεν θα τα αγόραζε ολόκληρα. Αυτή είναι μια τραγωδία».

Οι πόρτες της γκαλερί παρέμειναν κλειστές την Τετάρτη, με τρία γκρίζα πάνελ να εμποδίζουν τη θέα και το προσωπικό του Λούβρου να ζητά από τους επισκέπτες να συνεχίσουν να κινούνται, καθώς οι ερευνητές συνέχιζαν να ψάχνουν στο δωμάτιο για στοιχεία που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στους ληστές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι η έρευνα «προχωρά», με περισσότερους από 100 ερευνητές να ασχολούνται με την υπόθεση. «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα βρούμε τους δράστες», δήλωσε. Τα κορυφαία αξιοθέατα του μουσείου, όπως η Μόνα Λίζα, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης, προσέλκυσαν μεταξύ άλλων σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους στις λαβυρινθώδεις πτέρυγες, τις αίθουσες και τις γκαλερί του Λούβρου πέρυσι.

«Χαίρομαι που άνοιξαν ξανά», είπε η Έμιλι, περιμένοντας στην ουρά έξω από την πυραμίδα με τον σύζυγό της, Μάρκους, για μια ώρα. «Έχουμε έρθει από την Αδελαΐδα και είχαμε κάνει κράτηση πριν από μήνες. Μια ληστεία είναι πολύ συναρπαστική, αλλά θέλουμε να δούμε τη Μόνα Λίζα».





