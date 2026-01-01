Τραμπ: Παίρνω μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης - «Θέλω αραιό αίμα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι λαμβάνει καθημερινά μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από αυτήν που του συστήνουν οι γιατροί του.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για να αραιώνει το αίμα και δεν θέλω «πηχτό αίμα» να περνά από την καρδιά μου», είπε ο Τραμπ στην εφημερίδα, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να περνά από την καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;»

Ο Τραμπ, 79 ετών, είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος, μετά τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2024 εν μέσω ερωτημάτων για την καταλληλότητά του για το αξίωμα και ήταν 82 ετών όταν αποχώρησε από την προεδρία πριν από έναν χρόνο.

Η υγεία του Τραμπ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, λόγω μελανιών που έχουν παρατηρηθεί στα χέρια του, μιας εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας (MRI) που φέρεται να έκανε τον Οκτώβριο, αλλά και επεισοδίων κατά τα οποία ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκλεινε τα μάτια του σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η καθημερινή χρήση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού για άτομα άνω των 60 ετών, σύμφωνα με την Mayo Clinic, η οποία αναφέρει ότι η χαμηλή δόση ασπιρίνης είναι συνήθως 81 χιλιοστόγραμμα.

Ο γιατρός του Αμερικανού προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ λαμβάνει 325 χιλιοστόγραμμα ασπιρίνης ημερησίως για προληπτικούς καρδιολογικούς λόγους.

Τα μελανιάσματα οφείλονται στο ότι σφίγγει πάρα πολύ τα χέρια του, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος ανέφερε, επίσης, τον περασμένο μήνα ότι η μαγνητική τομογραφία ήταν προληπτική.

Όταν ρωτήθηκαν για τη μαγνητική, ο Τραμπ και ο Μπαρμπαμπέλα είπαν στη Wall Street Journal ότι ο πρόεδρος στην πραγματικότητα έκανε αξονική τομογραφία (CT).

Ο Μπαρμπαμπέλα ανέφερε ότι οι γιατροί του Τραμπ είχαν αρχικά πει πως θα πραγματοποιούσαν είτε μαγνητική είτε αξονική τομογραφία, αλλά τελικά επέλεξαν τη δεύτερη «ώστε να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέταση δεν έδειξε καμία ανωμαλία.