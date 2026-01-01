Φλόριντα: Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο 180 κιλών

Ο εργαζόμενος προσπάθησε με κίνδυνο της ζωής του να προστατέψει τους θεατές

Φλόριντα: Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο 180 κιλών
Σοβαρό ατύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο της Disney σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ στις 30 Δεκεμβρίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο εργαζόμενος του θεματικού πάρκου Disney World προσπάθησε να σταματήσει με το σώμα του έναν τεράστιο ψεύτικο βράχο ο οποίος για άγνωστο λόγο άρχισε να κυλάει αναπηδώντας προς το κοινό, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του Ιντιάνα Τζόουνς, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από θεατή της παράστασης και το βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται στην σκηνή της παράστασης ένας ηθοποιός που υποδύεται τον Ιντιάνα Τζόουνς προσπαθεί να αποφύγει τον ψεύτικο βράχο που κυλά προς το μέρος του.

Το τεράστιο αντικείμενο προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός της πορείας που έπρεπε να πάρει και κατευθύνθηκε αναπηδώντας προς τους θεατές.

Ο υπάλληλος του πάρκου αντιλαμβανόμενος τι επρόκειτο να συμβεί έσπευσε να βάλει με κίνδυνο της ζωής του το σώμα του για να σταματήσει την πορεία του ψεύτικου βράχου. Αμέσως σωριάζεται από τη δύναμη της σύγκρουσης στο έδαφος.

«Κυριολεκτικά μας έσωσε τις ζωές, αυτός ο τύπος», λέει ένας από τους θεατές.

Δείτε το βίντεο:

Όπως αναφέρει η DailMail, σύμφωνα με την εταιρεία, ο «βράχος» που χρησιμοποιήθηκε στην παράσταση είναι κατασκευασμένος από καουτσούκ και ζυγίζει 180 κιλά.

Η Disney World γνωστοποίησε ότι το τραυματισμένο μέλος του προσωπικού «αναρρώνει» και ότι λαμβάνει χώρα μια έρευνα για το τι συνέβη.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη του μέλους του καστ μας, το οποίο αναρρώνει. Η ασφάλεια όλων είναι βασική προϋπόθεση σε αυτό που κάνουμε και αυτό το στοιχείο του σόου θα τροποποιηθεί καθώς η ομάδα ασφαλείας μας ολοκληρώνει μια ανασκόπηση του τι συνέβη».

