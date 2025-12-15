Παρίσι: Το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα - Απεργούν οι εργαζόμενοι

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Λούβρο, στις 30 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Emma Da Silva/Αρχείου
Το Μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους, την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες και τις αδυναμίες στην ασφάλεια που ανέδειξε η κινηματογραφική ληστεία των κοσμημάτων, τον Οκτώβριο, όπως δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

Την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια επιστολή, η οποία απευθυνόταν στην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας και έγινε γνωστή στο Associated Press, τα συνδικάτα CGT, CFDT και Sud ισχυρίστηκαν ότι «μια επίσκεψη στο Λούβρο έχει γίνει πλέον μεγάλο εμπόδιο» για τους εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται να θαυμάσουν τις τεράστιες συλλογές έργων τέχνης και αντικειμένων.

«Το Μουσείο βρίσκεται σε κρίση, έχοντας ανεπαρκείς πόρους, ενώ οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται όλο και περισσότερο», ανέφεραν τα συνδικάτα στην επιστολή που έστειλαν στην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί. «Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025 ανέδειξε τις ελλείψεις στις προτεραιότητες που υπάρχουν και έχουν αναφερθεί εδώ και καιρό».

Στις 19 Οκτωβρίου, μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στη Γκαλερί «Απόλλων» του Μουσείου του Λούβρου και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, ανάμεσά τους κομμάτια που ανήκουν στην Αυτοκράτειρα Ευγενία και την Αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Τα αντικείμενα αποτιμώνται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά την κλοπή.

Η διευθυντής του μουσείου αναγνώρισε στη συνέχεια μια «τρομερή αποτυχία στην ασφάλεια του Λούβρο». Η συντήρηση των τεράστιων και ιστορικών κτιρίων του Μουσείου, το οποίο ήταν παλάτι της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, δεν έχει συμβαδίσει με την επιτυχία του ως ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Γαλλίας.

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την ληστεία, μια διαρροή νερού κατέστρεψε αρκετές εκατοντάδες βιβλία της Βιβλιοθήκης Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Λούβρου. Μεταξύ των έργων που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται περιοδικά και έγγραφα του 19ου και 20ου αιώνα, σύμφωνα με το μουσείο.

«Μεταξύ 300 και 400 βιβλία επηρεάστηκαν από αυτή τη διαρροή», εξήγησε ο Francis Steinbock, αναπληρωτής γενικός διαχειριστής του μουσείου, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «περιοδικά αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιούνται από ερευνητές. Αυτά τα βιβλία χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. «Κανένα βιβλίο με πολιτιστική αξία δεν επηρεάστηκε», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανεπανόρθωτες και οριστικές απώλειες σε αυτές τις συλλογές». Πρόκειται για «έγγραφα εξαιρετικά χρήσιμα και πολύ συχνά αναγνωσμένα». «Θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για επισκευή και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», πρόσθεσε ο Francis Steinbock.

Τον περασμένο μήνα, το Λούβρο ανακοίνωσε επίσης το προσωρινό κλείσιμο ορισμένων γραφείων υπαλλήλων και μιας δημόσιας γκαλερί λόγω της αποδυνάμωσης των δοκών του δαπέδου.

Στην προειδοποίηση για την απεργία, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και η ανεπαρκής στελέχωση επηρεάζουν την εμπειρία των επισκεπτών, αναγκάζοντας το κλείσιμο ορισμένων εκθεμάτων. Ζήτησαν να επικεντρωθούν οι πόροι στην αναβάθμιση των κτιρίων και στην προστασία του μουσείου, των συλλογών του, των επισκεπτών και των υπαλλήλων του.

«Βρισκόμαστε σε ένα ερειπωμένο μουσείο που έχει δείξει τις αδυναμίες του στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Christian Galani, εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT που εκπροσωπεί τους εργαζομένους του Λούβρου, σε συνέντευξη του στο AP. Ανέφερε ότι η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και ότι οι προγραμματισμένες κυλιόμενες απεργίες ενέχουν τον κίνδυνο να αναγκάσουν το μουσείο να κλείσει.

