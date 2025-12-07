Λούβρο: Διαρροή νερού κατέστρεψε πάνω από 400 βιβλία στη Βιβλιοθήκη Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Μια διαρροή νερού που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου κατέστρεψε αρκετές εκατοντάδες βιβλία της Βιβλιοθήκης Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Λούβρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του θρυλικού μουσείου του Παρισιού στο AFP.

«Μεταξύ 300 και 400 βιβλία» επηρεάστηκαν από αυτή τη διαρροή, εξήγησε ο Francis Steinbock, αναπληρωτής γενικός διαχειριστής του μουσείου, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «περιοδικά αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιούνται από ερευνητές. Αυτά τα βιβλία με δέσιμο χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. «Κανένα βιβλίο με πολιτιστική αξία δεν επηρεάστηκε», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανεπανόρθωτες και οριστικές απώλειες σε αυτές τις συλλογές». Πρόκειται για «έγγραφα εξαιρετικά χρήσιμα και πολύ συχνά αναγνωσμένα». «Θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για επισκευή και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», πρόσθεσε ο Francis Steinbock.

Just weeks after being struck by a daring jewelry heist, the Louvre museum suffered a water pipe leak that damaged hundreds of works in its library on Egyptian antiquities. https://t.co/TtYr54jklu — Bloomberg (@business) December 7, 2025

Σύμφωνα με το Λούβρο, η διαρροή νερού σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου περίπου στις 20:45 στο υδραυλικό δίκτυο που τροφοδοτεί τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού της βιβλιοθήκης, που βρίσκεται στη πτέρυγα Mollien. Προκλήθηκε από το λανθασμένο άνοιγμα μιας βάννας του συστήματος, το οποίο προκάλεσε διαρροή σε σωλήνα στην οροφή μιας από τις αίθουσες.

Une fuite d’eau sale a déferlé dans cette bibliothèque en raison d’une défaillance de la tuyauterie. →https://t.co/crSWloQaSt pic.twitter.com/jhdlwCSkJp — Le Figaro (@Le_Figaro) December 7, 2025

«Σε πλήρη απαξίωση», αυτό το υδραυλικό δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετούς μήνες και πρέπει να αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026, εξήγησε ο κ. Steinbock, στο πλαίσιο εκτεταμένων έργων που θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. «Θα ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί κάθε ανθρώπινο λάθος» μέχρι τότε, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ιδιαιτέρως λυπηρό». Μια εσωτερική έρευνα είναι σε εξέλιξη για να καθοριστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη διαρροή.

