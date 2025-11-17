Νέα προβλήματα στο Λούβρο: Κλείνει γκαλερί με κεραμικά της Αρχαίας Ελλάδας - Προβλήματα στατικότητας

Μία από τις γκαλερί του, που περιέχει αρχαία ελληνική κεραμική, θα κλείσει ως προληπτικό μέτρο το Μουσείο του Λούβρου, έπειτα από έλεγχο στατικότητας που αποκάλυψε προβλήματα σε ορισμένες κολώνες του κτιρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εμβληματικού γαλλικού ιδρύματος τη Δευτέρα (17/11).

Η διεύθυνση του μουσείου, ανακοίνωσε πως η γκαλερί Καμπάνια (Campana), η οποία στεγάζει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική, θα παραμείνει κλειστή ενόσω διεξάγονται μελέτες σχετικά με «συγκεκριμένη αδυναμία που παρουσιάζουν ορισμένες κολώνες που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου».

??? ????? ???? — Après les problèmes de sécurité, une galerie de NEUF SALLES doit désormais être FERMÉE d’urgence au Louvre en raison d’un risque d’EFFONDREMENT.



L’un des espaces les plus prestigieux du musée, la galerie Campana, qui abrite une collection… pic.twitter.com/vflFH5V0Xt — Bastion (@BastionMediaFR) November 17, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου, «λόγω της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής τους και των δομικών και διαρρυθμιστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1930, τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου αυτής της πτέρυγας παρουσιάζουν αδυναμίες».

Η γκαλερί Καμπάνια (Campana) στεγάζει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική. Χ

«Ορισμένες δοκοί που στηρίζουν τα δάπεδα του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας είναι το πρόβλημα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η Γκαλερί Καμπάνιοα βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Σάλι, στο ανατολικό άκρο του συγκροτήματος του Λούβρου, ενώ ο δεύτερος όροφος πάνω από τη γκαλερί έχει χαρακτηριστεί από το μουσείο ως έχων προβλήματα στατικότητας.

Ακόμα μία δυσάρεστη είδηση για το εμβληματικό μουσείο

Ο χώρος χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως γραφεία, σύμφωνα με το μουσείο. Τα 65 άτομα που συνήθως εργάζονται εκεί θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους, ενώ διεξάγονται περαιτέρω μελέτες.

Η ανακοίνωση δεν έχει καμία σχέση με την πρόσφατη ληστεία, αλλά αποτελεί μια ακόμη δυσάρεστη είδηση για έναν οργανισμό που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στη Γαλλία για τα κενά ασφαλείας του.

Μια τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο Λούβρο την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, διέρρηξε το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσει πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων. Αφού παραβίασε ένα παράθυρο, στόχευσε δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και στη συνέχεια έκλεψε γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ πριν διαφύγει με σκούτερ.

???BREAKING: Footage of the heist targeting the Louvre in Paris has now been released.



This is the first time we can see actual video of the "heist of the century."



Here, the thieves escape on a truck-mounted lift before fleeing on a scooter. pic.twitter.com/LsCrAFeziW — Remix News & Views (@RMXnews) October 22, 2025

Πριν από τη διάρρηξη, η ανώτατη διοικητική υπάλληλος του μουσείου είχε προειδοποιήσει δημοσίως για τις συνθήκες στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού παλατιού, το οποίο επισκέφθηκαν 8,7 εκατομμύρια άτομα στις τεράστιες αίθουσές του πέρυσι.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, προειδοποίησε σε ένα σημείωμά της τον Ιανουάριο για «την αύξηση των ζημιών στους χώρους του μουσείου, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση».

Ορισμένες περιοχές «δεν ήταν πλέον στεγανές, ενώ άλλες παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης», προσέθετε.

Διαβάστε επίσης