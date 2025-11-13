Δεν είναι μόνο το Λούβρο: Τα μουσεία της Γαλλίας χάνουν τον πόλεμο με τους κλέφτες

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρεις ημέρες μετά την ιστορική ληστεία

Eίχαν περάσει μόλις 24 ώρες από τότε που κλέφτες είχαν εισβάλει στο Μουσείο του Λούβρου και είχαν κλέψει τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας, όταν ο δήμαρχος της Λανγκρ, μιας μεσαιωνικής πόλης στην ανατολική Γαλλία, έλαβε ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα. Ο διευθυντής του μουσείου της πόλης ήταν στη γραμμή για να αναφέρει ότι κι αυτό είχε ληστευτεί. Κλέφτες είχαν εισβάλει στο Maison des Lumières Denis Diderot μέσα σε μια νύχτα και είχαν πάει κατευθείαν σε μια προθήκη που στέγαζε τη συλλογή του με ιστορικά χρυσά και ασημένια νομίσματα.

Άποψη του Μουσείου του Λούβρου ΑP

«Είναι σαν να έχουν κλαπεί τα κοσμήματα της πόλης», δήλωσε ο Πίερικ Γουάιτ, υπεύθυνος προσωπικού του δημάρχου. Η θρασύτατη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου στο Λούβρο τράβηξε την προσοχή του κόσμου, επειδή στόχευε ένα εμβληματικό ίδρυμα και τα κοσμήματα του στέμματος ενός έθνους. Αλλά η ληστεία του Λούβρου ήταν μόνο μία από τις εννέα ληστείες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο.

Πέντε γαλλικά μουσεία έχουν δεχθεί επιθέσεις μόνο από τις αρχές Σεπτεμβρίου —εκ των οποίων το ένα δύο φορές— ανάμεσά τους το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο κέντρο του Παρισιού και το Musée du Désert, που βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο οικισμό στη νότια Γαλλία. Λίγα από τα κλεμμένα έργα, όπως πολύτιμες πορσελάνες, χρυσοί σταυροί και αγάλματα έχουν ανακτηθεί.

Η Γαλλία έχει πολιτιστικούς θησαυρούς, αλλά ελάχιστους πόρους να τους προστατεύσει

Καθώς οι ληστείες συσσωρεύονται, οι Γάλλοι αξιωματούχοι συνειδητοποιούν μια ανησυχητική πραγματικότητα: Η Γαλλία είναι γεμάτη πολιτιστικούς θησαυρούς, αλλά διαθέτει ελάχιστους πόρους για να τους προστατεύσει από τους κλέφτες. Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν καταρρεύσει λόγω των προσπαθειών να περιορίσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας, αφήνοντας το κράτος οικονομικά αδύναμο για να επενδύσει σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις ασφαλείας για τους περισσότερους από 1.200 χώρους που έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μουσεία.

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσει μια απογραφή των πιο πολύτιμων έργων τέχνης της χώρας, για να καθορίσει ποιοι πολιτιστικοί χώροι θα ενισχυθούν πρώτοι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν σημειωθεί τέσσερις γνωστές ληστείες σε μουσεία τον τελευταίο χρόνο.

Με την τιμή του χρυσού και άλλων μετάλλων να εκτοξεύεται στα ύψη, τα μουσεία στη Γαλλία -και ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη- έχουν αναδειχθεί σε εύκολη λεία για τους κλέφτες. Τα μουσεία τείνουν να έχουν ελαφρύτερη ασφάλεια από παραδοσιακούς στόχους, όπως οι τράπεζες, με πολλά από αυτά να θωρακίζονται από απαρχαιωμένα συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού που αργούν να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Οι φύλακες των μουσείων είναι συχνά άοπλοι και τα πολύτιμα έργα φυλάσσονται σε ευάλωτες προθήκες αντί για θησαυροφυλάκια.

Γάλλοι αστυνομικοί έξω από το μουσείο του Λούβρου μετά την κινηματογραφική ληστεία στις 19 Οκτωβρίου AP

«Μερικοί εγκληματίες έχουν καταλάβει ότι τα μουσεία δεν είναι απόρθητα πολιτιστικά φρούρια», δήλωσε ο Πιερ Νουάλ, Γάλλος δικηγόρος που ειδικεύεται στο δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εύκολο να κάνεις έφοδο σε ένα μουσείο παρά σε ένα κοσμηματοπωλείο», πρόσθεσε.

Πολλά από τα μουσεία της ηπείρου βρίσκονται σε ιστορικά παλάτια, αρχοντικά και άλλα κτίρια που χτίστηκαν πριν από αιώνες για να στεγάσουν ευγενείς οικογένειες και όχι για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες απειλές ασφαλείας. Το Λούβρο, κάποτε η κατοικία της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, έχει μυριάδες σημεία εισόδου όπως παράθυρα και μπαλκόνια, ανάμεσά τους και εκείνο στο οποίο σκαρφάλωσαν οι κλέφτες για να φτάσουν στην Galerie d'Apollon και να δραπετεύσουν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα μουσεία που προσπαθούν να αναβαθμίσουν την ασφάλεια των ιστορικών κτηρίων πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα γραφειοκρατίας για να εξασφαλίσουν άδειες. Πρέπει επίσης να απορροφήσουν το κόστος εκσυγχρονισμού των υποδομών που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε συστήματος επιτήρησης. Το Λούβρο σχεδιάζει εδώ και χρόνια να δαπανήσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια για να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών έξω από το κτίριο και να κατασκευάσει νέα σημεία διοίκησης με σύγχρονη τεχνολογία επιτήρησης. Ωστόσο, για την παρακολούθηση του χώρου των 2,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών του μουσείου, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρέπει πρώτα να επανασυνδέσουν τις εγκαταστάσεις με καλωδίωση μήκους 60 χιλιομέτρων.

Η άνοδος της αξίας του χρυσού και άλλων πολύτιμων υλικών ενισχύει τα κίνητρα για τους κλέφτες να στοχεύουν μουσεία με «αξία τήξης» ή συλλογές που μπορούν να αναλυθούν για την πρώτη ύλη τους. Οι περισσότερες ληστείες σε μουσεία τα τελευταία χρόνια -συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία- αφορούσαν συλλογές πλούσιες σε χρυσό. «Ένας αυξανόμενος αριθμός κλοπών φαίνεται να στοχεύει μουσειακά αντικείμενα υψηλής υλικής αξίας και όχι μόνο καλλιτεχνικής αξίας», δήλωσε ο Μπερντ Έμπερτ, γενικός διευθυντής των Κρατικών Συλλογών Τέχνης της Δρέσδης.

Ένα κέρμα 3,3 εκατομμυρίων ευρώ

Το σχέδιο για την επίθεση σε μουσεία με αξία τήξης καθιερώθηκε στη Γερμανία το 2017, όταν μια ομάδα κλεφτών με επικεφαλής τον Βίζαμ Ρέμο, ένα 20χρονο μέλος μιας λιβανέζικο-γερμανικής εγκληματικής οικογένειας, αποφάσισε να στοχεύσει το Μουσείο Bode του Βερολίνου, που βρίσκεται σε ένα νησί κατά μήκος του ποταμού Spree.

Ο Ρέμο εντόπισε ένα αδύναμο σημείο στην θολωτή, νεομπαρόκ κατασκευή: ένα παράθυρο στον δεύτερο όροφο που οδηγεί στα αποδυτήρια για τους άνδρες φύλακες ασφαλείας. Το παράθυρο είχε αποσυνδεθεί από το σύστημα συναγερμού μετά από ένα ελάττωμα που προκάλεσε επανειλημμένους ψευδείς συναγερμούς. Ένας γνωστός της οικογένειας Ρέμο είχε αναλάβει δουλειά ως φύλακας μουσείου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Πριν φύγει το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ο φύλακας άφησε το παράθυρο ανοιχτό από μέσα. Αυτό σήμαινε ότι ο Ρέμο και δύο συνεργοί του χρειάζονταν μόνο να αφαιρέσουν μια εξωτερική γυάλινη πλάκα για να μπουν μέσα.

Aντικείμενα που εκλάπησαν από το Μusee du Desert

Στο εσωτερικό δεν υπήρχε σύστημα παρακολούθησης βίντεο και μόνο ένας άοπλος φρουρός έκανε νυχτερινή περιπολία. Ο 61χρονος φρουρός αφόπλιζε το σύστημα συναγερμού του μουσείου κάθε φορά που έκανε τους γύρους στις αίθουσές του, παρέχοντας στο συνεργείο του Ρέμο μια ευκαιρία. Οι κλέφτες περπάτησαν μπροστά από τους πίνακες και τα γλυπτά του Μουσείου Bode, κατευθύνοντας την προσοχή τους στον στόχο τους: ένα γιγάντιο νόμισμα που έφερε το προφίλ της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Γνωστό ως το Μεγάλο Φύλλο Σφενδάμου, το νόμισμα ήταν ένα από τα πέντε αναμνηστικά κομμάτια που σφυρηλατήθηκαν από το Βασιλικό Καναδικό Νομισματοκοπείο το 2007. Ήταν κατασκευασμένο από 99,999% χρυσό, κάτι σπάνιο και αποτέλεσμα μιας εξελιγμένης χημικής διαδικασίας. Αφού έσπασαν την προθήκη του, οι άνδρες τράβηξαν το νόμισμα σε μια σανίδα πίσω στα αποδυτήρια. Στη συνέχεια το πέταξαν από το παράθυρο, το μετέφεραν πάνω από τη γέφυρα του ποταμού με ένα καρότσι και τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο κοντά.

Το νόμισμα, το οποίο είχε αξία 3,3 εκατομμύρια ευρώ δεν ανακτήθηκε ποτέ. Οι κλέφτες έκοψαν το νόμισμα σε μικρότερα κομμάτια για να το πουλήσουν, αφήνοντας τα ρούχα, τα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους πασπαλισμένα με χρυσόσκονη εξαιρετικής καθαρότητας. Η αστυνομία εντόπισε τον Ρέμο και τους συνεργούς του, αλλά δεν τους φυλάκισε όσο περίμεναν τη δίκη.

Ο Ρέμο χρησιμοποίησε την επιείκεια για να πραγματοποιήσει μια δεύτερη ληστεία. Αυτή είχε ως στόχο τη Βασιλική κατοικία της Δρέσδης, ένα αναγεννησιακό παλάτι που στεγάζει το Μουσείο Green Vault. Αυτός και ένας συνεργός του έκοψαν το ρεύμα στη γύρω περιοχή, δημιουργώντας έναν αντιπερισπασμό που επέτρεψε σε δύο άλλους να εισβάλουν στο κτήριο υπό την κάλυψη του σκότους. Έσπασαν προθήκες με τσεκούρια και τράπηκαν σε φυγή με 21 κοσμήματα στολισμένα με περισσότερα από 4.300 διαμάντια - μια κλοπή αξίας άνω των 116 εκατομμυρίων ευρώ.

H χρυσή τουαλέτα του Κατελάν

Ο Ρέμο και άλλα μέλη της οικογένειάς του καταδικάστηκαν και για τις δύο ληστείες, αλλά η ομάδα επέστρεψε μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα στο πλαίσιο συμφωνίας για την ενοχή τους. Ο Ρέμο έλαβε ποινές φυλάκισης συνολικού ύψους 10 ετών και εννέα μηνών και για τις δύο ληστείες. Οι ληστείες ενέπνευσαν άλλους κλέφτες σε όλη την Ευρώπη, επειδή αποκάλυψαν την χαλαρή ασφάλεια στα μουσεία καθώς και την έλλειψη αυστηρών ποινών από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μαρινέλο, δικηγόρο με έδρα τη Βενετία που ειδικεύεται στην ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης. «Αυτό ενεργοποίησε τους αντιγραφείς», είπε ο Μαρινέλο.

Μήνες αργότερα, κλέφτες εισέβαλαν στο Παλάτι του Μπλένχαϊμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και άρπαξαν μια λειτουργική τουαλέτα κατασκευασμένη από μασίφ χρυσό 18 καρατίων του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν. Μουσεία στη βαυαρική πόλη Μάνχινγκ της Γερμανίας και στη Γκαρντόνε Ριβιέρα, στη βόρεια Ιταλία, υπέστησαν ληστείες τα επόμενα χρόνια.

«Απίστευτη ιστορία»

Η επιδημία εξαπλώθηκε στη Γαλλία στο τέλος του 2024, όταν η τιμή του χρυσού άρχισε να αυξάνεται. Οι γαλλικές αρχές έμειναν άναυδες καθώς κλέφτες όλων των αποχρώσεων, από μοναχικούς λύκους μέχρι οργανωμένες ομάδες, κατέκλυσαν γρήγορα τα μουσεία της.

Τις πρωινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου, ένας κλέφτης χρησιμοποίησε έναν γωνιακό τροχό για να ανοίξει δύο πόρτες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι. Στη συνέχεια, ο κλέφτης χρησιμοποίησε ένα μηχάνημα για να ανοίξει μια προθήκη που περιείχε 13 λίβρες ψήγματα χρυσού από τη Βολιβία, τη Ρωσία, τη Γουιάνα, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, κλέβοντας χρυσό αξίας περίπου 1,73 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κλοπή δεν έγινε αντιληπτή μέχρι που μια καθαρίστρια έφτασε για δουλειά το πρωί και ειδοποίησε τις αρχές. Μέρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε μια 24χρονη Κινέζα στη Βαρκελώνη, ενώ προσπαθούσε να απορρίψει λιωμένο χρυσό, τον οποίο οι Γάλλοι εισαγγελείς υποψιάζονταν ότι προερχόταν από το μουσείο του Παρισιού.

Μια εβδομάδα αργότερα, τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, ένας κλέφτης εισέβαλε από μια πλαϊνή πόρτα του Musée du Désert, αφιερωμένου στην ιστορία του Προτεσταντισμού στις Σεβέν, μια ορεινή περιοχή στη νότια Γαλλία. Το μουσείο, που βρίσκεται στην ιστορική κατοικία ενός ηγέτη των Ουγενότων του 17ου αιώνα, δεν διαθέτει ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του.

Ο κλέφτης δεν συνάντησε καμία αντίσταση καθώς έσπασε μια προθήκη με μια βαριοπούλα και πήρε περίπου 100 χρυσούς σταυρούς Ουγενότων, σύμφωνα με τον επιμελητή Ντενίς Καρμπονιέ, ο οποίος είδε το βίντεο ασφαλείας. Ο συναγερμός χτύπησε, αλλά χρειάστηκαν 30 λεπτά για να φτάσει η ιδιωτική εταιρεία security στο μουσείο. Ο κλέφτης εξαφανίστηκε σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Το Μουσείο του Προέδρου Ζακ Σιράκ , το οποίο φυλάσσει πολύτιμα δώρα που έλαβε ο εκλιπών πρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας του, δέχθηκε διαδοχικές ληστείες. Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο μουσείο στις 12 Οκτωβρίου, απειλώντας το προσωπικό και τους επισκέπτες με ένα κυνηγετικό όπλο και μαχαίρια πριν κλέψουν την ταμειακή μηχανή και ένα συλλεκτικό ρολόι. Αργότερα την ίδια ημέρα, η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους. Το επόμενο βράδυ, το μουσείο δέχτηκε έφοδο από μια ομάδα ληστών που έκλεψαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας άνω του 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Καθώς οι ληστείες σε μουσεία κλιμακώνονταν, η γαλλική κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα αισθητό μέτρο για την αντιμετώπιση της επιδημίας ή την ενίσχυση της προστασίας στα κορυφαία μουσεία της. Μέχρι τότε, μια τετραμελής ομάδα κλεφτών ετοιμαζόταν να εισβάλει στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Στις 19 Οκτωβρίου, οι κλέφτες πάρκαραν ένα ανυψωτικό τοποθετημένο σε φορτηγό κάτω από ένα μπαλκόνι του Λούβρου μέρα μεσημέρι, κατά μήκος μιας από τις πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες του Παρισιού. Το φορτηγό βρισκόταν σε ένα από τα τυφλά σημεία του παλαιού συστήματος καμερών ασφαλείας του Λούβρου. Η κίνηση αυτή τους επέτρεψε να φτάσουν γρήγορα στη γκαλερί και να κλέψουν μια σειρά από κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σμαραγδένιου κολιέ που έδωσε ο Ναπολέων στη δεύτερη σύζυγό του.

Aστυνομικοί στο Λούβρο μετά τη ληστεία

Ώρες αργότερα, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντάτι εμφανίστηκε στην τηλεόραση από το εσωτερικό του Λούβρου, σοκαρισμένη. Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς ήταν δυνατή μια τέτοια κλοπή, απάντησε ότι ήταν «ένα παλιό πρόβλημα». «Επί 40 χρόνια, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την εξασφάλιση αυτών των μεγάλων μουσείων», είπε. Η κυβέρνηση διέταξε τους νομάρχες σε όλη τη χώρα να εντοπίσουν και να προστατεύσουν τα πιο πολύτιμα έργα της χώρας. Το υπουργείο Εσωτερικών έστειλε εσωτερικό δελτίο προειδοποιώντας την αστυνομία σε όλη τη χώρα να βρίσκεται σε επιφυλακή για ληστείες

Οι τοπικές αρχές συζητούσαν πιθανές βελτιώσεις ασφαλείας για το μουσείο, όπως η εγκατάσταση μεταλλικού παντζουριού στην είσοδο, αλλά οι μετακινήσεις καθυστέρησαν για οικονομικούς λόγους. Η πώληση εισιτηρίων δεν καλύπτει το κόστος λειτουργίας του μουσείου, το οποίο βασίζεται στην πόλη και σε ιδιώτες δωρητές.Οποιεσδήποτε αλλαγές στο μουσείο απαιτούν επίσης την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης στο Παρίσι, επειδή στεγάζεται σε ένα αρχοντικό της γαλλικής αναγέννησης που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο.

Όταν το κτίριο ανακαινίστηκε το 2011, ένας εργάτης οικοδομών ανακάλυψε μια κρύπτη με χρυσά και ασημένια νομίσματα του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, τα οποία θα προστίθεντο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. «Είναι ένας θησαυρός με απίστευτη ιστορία και γι' αυτό οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με αυτόν», δήλωσε ο Γουάιτ, επικεφαλής του προσωπικού του δημάρχου.

Τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου, οι κλέφτες παραβίασαν την κύρια πόρτα του μουσείου και πήγαν κατευθείαν για τα χρυσά νομίσματα, τα οποία φυλάσσονταν σε μια προθήκη και η αξία τους ξεπερνούσε τα 30.000 δολάρια. Η διάρρηξη πυροδότησε συναγερμό, αλλά ένας υπάλληλος που το έλεγξε μπήκε από μια πλαϊνή πόρτα για το προσωπικό και δεν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο, είπε ο Γουάιτ. Μόνο όταν οι υπάλληλοι έφτασαν στο μουσείο το επόμενο πρωί παρατήρησαν ότι τα νομίσματα έλειπαν. Ο Γουάιτ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το μουσείο είχε ληστευτεί λίγες ώρες αφότου η ληστεία στο Λούβρο είχε θέσει τη χώρα σε συναγερμό. «Αυτές είναι ιδιαίτερες περιστάσεις», είπε ο Γουάιτ.

