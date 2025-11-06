Λούβρο: Σταρ του Τik Tok και πρώην φύλακας του Πομπιντού ο ύποπτος για τη ληστεία

Ένας από τους βασικούς υπόπτους για την ληστεία του Λούβρου είναι σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πρώην φύλακας μουσείου, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Λούβρο: Σταρ του Τik Tok και πρώην φύλακας του Πομπιντού ο ύποπτος για τη ληστεία

Σταρ στα social media, ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο. Ο «Doudou Cross Bitime» είχε επίσης εργαστεί ως φύλακας στο Μουσείο Πομπιντού

Ένας από τους άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την κλοπή κοσμημάτων του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο του Λούβρου είναι ένα μικρός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πάθος για τις μοτοσικλέτες, ο οποίος εργάστηκε ως φύλακας ασφαλείας στο κέντρο Πομπιντού, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Abdoulaye N, είναι ένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την κλοπή ιστορικών κοσμημάτων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων λιρών. Ο 39χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους δικαστικούς αξιωματούχους ως Abdoulaye N, συνελήφθη στο σπίτι του στο Aubervilliers, το προάστιο βόρεια του Παρισιού όπου γεννήθηκε, έξι ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία.

λούβρο-αστυνομικοί

Γάλλοι αστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ένα δικαστήριο στο Μπομπινί, βόρεια του Παρισιού, ανέβαλε την Τετάρτη τη δίκη του σε μια ξεχωριστή υπόθεση στην οποία κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε δημόσια περιουσία, λέγοντας ότι οι προϋποθέσεις για μια «γαλήνια» ακροαματική διαδικασία δεν πληρούνται λόγω της «προσοχής των μέσων ενημέρωσης και των πρόσφατων γεγονότων».

doudou.jpg

Ο Μαξίμ Καβαγιέ, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον ύποπτο, δήλωσε ότι η υπεράσπισή του θα είναι «εξαιρετικά προσεκτική» όσον αφορά τον «σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας» και θα στοχεύσει στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας του πελάτη τους, παρά την εξαιρετική φύση της υπόθεσης του Λούβρου.

Τέσσερις ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση σε σχέση με την κλοπή, ανάμεσά τους τρεις που πιστεύεται ότι ήταν μέλη της τετραμελούς συμμορίας που χρησιμοποίησε ένα κλεμμένο φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα και ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσει στο παράθυρο του πρώτου ορόφου της «γκαλερί Apollo» του Λούβρου.

Δύο μέλη της συμμορίας έσπασαν ένα μη ασφαλισμένο παράθυρο και δύο γυάλινες προθήκες προτού κατέβουν στον ανελκυστήρα και φύγουν με μοτοσικλέτες που οδηγούσαν οι άλλοι δύο, σε μια θρασύτατη ληστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Έφυγαν με οκτώ κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ, και ενός διαδήματος με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που κάποτε ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Abdoulaye N – του οποίου το DNA φέρεται να βρέθηκε σε μία από τις προθήκες και σε αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων γάντια, ένα γιλέκο υψηλής ορατότητας και κόφτες δίσκων –φέρεται να ένα από τα δύο άτομα που εισέβαλαν στην γκαλερί.

Η εφημερίδα Le Parisien και το BFMTV ανέφεραν ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Doudou Cross Bitume, μια γνωστή προσωπικότητα της γειτονιάς που είχε δημοσιεύσει πολλά βίντεο στο YouTube και, πιο πρόσφατα, στο TikTok και στο Instagram.

Ορισμένα βίντεο, με το σύνθημα Toujours plus près du bitume (Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο), τον δείχνουν να εκτελεί κόλπα με μοτοσικλέτες στο Παρίσι και το Aubervilliers, κοντά στο αθλητικό στάδιο Stade de France . Άλλα προσφέρουν συμβουλές για την ανάπτυξη μυών.

Σε πολλά από τα βίντεο, ο Doudou Cross Bitume εμφανίζεται να οδηγεί ένα Yamaha TMax, την ιδιαίτερα ισχυρή μάρκα mega-scooter που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση των κλεφτών από το Λούβρο. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την υπόθεση δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα.

Η Le Parisien ανέφερε ότι ο ύποπτος εργαζόταν για την εταιρεία logistics UPS, την Toys R Us και ως φύλακας ασφαλείας στο μουσείο τέχνης Pompidou. Οι γείτονες είπαν στην εφημερίδα ότι ήταν «εξυπηρετικός», «αξιοπρεπής» και ένας άνθρωπος «με ανοιχτή καρδιά».

Σύμφωνα με πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το ποινικό μητρώο του Abdoulaye N περιλαμβάνει 15 αδικήματα, όπως: κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς άδεια και πρόκληση κινδύνου σε τρίτους. Καταδικάστηκε επίσης για ληστεία κοσμηματοπωλείου το 2014.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δήλωσε ότι ο ύποπτος δεν είπε πολλά στην αστυνομία, αλλά «ομολόγησε εν μέρει» την εμπλοκή του στην ληστεία του Λούβρου. Ένας άλλος ύποπτος στην υπόθεση του Λούβρου, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, είχε καταδικαστεί για την ίδια ληστεία του 2014, είπε.

Η Μπεκό είπε επίσης ότι τα προφίλ των υπόπτων «δεν αντιστοιχούν σε εκείνα που γενικά συνδέει κανείς» με υψηλού επιπέδου, σχολαστικά σχεδιασμένο οργανωμένο έγκλημα, ωθώντας τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να εικάσουν ότι μπορεί να έχουν προσληφθεί από έναν άγνωστο εγκέφαλο.

Αρχικά, ο ύποπτος είχε προγραμματιστεί να δικαστεί την Τετάρτη για μικρές κατηγορίες σπασίματος καθρέφτη και πρόκλησης ζημιάς στην πόρτα του κελιού της φυλακής όπου κρατούνταν το 2019, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για κλοπή, η οποία αργότερα τον απάλλαξε από τις κατηγορίες, ανέφερε το Associated Press.

