Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Η εγκληματική συμμορία του Λούβρου προσπάθησε να πουλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα στο Darknet, ισχυρίζεται ισραηλινή εταιρεία, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ηγεσία του Μουσείου οτι αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί της «από εγωισμό» και «έχασε την ευκαιρία να ανακτήσει τους θησαυρούς.

Newsbomb

Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου

REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δώδεκα ημέρες μετά από την ιστορική ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας δήλωσε ότι οι δράστες πίσω από την κλοπή επικοινώνησαν μαζί της, ζητώντας της να διαπραγματευτούν κρυφά για την πώληση των κλεμμένων κομματιών μέσω του darknet. Η CGI Group είναι μια ισραηλινή εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής ευφυΐας, στρατηγικών συμβουλών και ασφάλειας.

France Louvre

Η CGI Group, αγνόησε την προσφορά, παρά το γεγονός ότι οι κλέφτες παρείχαν προφανείς αποδείξεις ότι κατείχαν ορισμένα από τα κλεμμένα κοσμήματα για τα οποία απαίτησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές έχουν συλλάβει συνολικά επτά ανθρώπους μέχρι στιγμής τους οποίους και ανακρίνουν, τα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας κοσμήματα ωστόσο εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Ήταν φυγάδες, έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τα κλοπιμαία»

Ο Tzvika Naveh, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CGI Group, δήλωσε ότι η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί τους κλέφτες. «Προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μαζί μας στο darknet για την αγορά των κλεμμένων κομματιών, περιορίζοντας την επαφή σε μόλις 24 ώρες», είπε ο Naveh.

louvre.jpg

Η εταιρεία συμμετείχε σε μια σειρά κρυπτογραφημένων συνομιλιών με τον εκπρόσωπο και έλαβε ενδείξεις ότι όντως κατείχε τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα, είπε ο Naveh. «Ήταν φυγάδες και έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τα κλοπιμαία», πρόσθεσε. Η εταιρεία δήλωσε ότι προώθησε τις πληροφορίες στον πελάτη που την προσέλαβε, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου.

«Το Λούβρο έχασε την ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα»

Ο Naveh επέκρινε το μουσείο επειδή δεν απάντησε για έξι ημέρες. «Χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους κλέφτες και το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο εγωισμός και ο δισταγμός έπαιξαν ρόλο». Ο Naveh είπε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συζητήσεις στο darknet που υπονοούσαν σχέδια ληστείας του Λούβρου, με πιθανή στόχευση τη «Μόνα Λίζα».

louvro-1.jpg

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον Όμιλο CGI. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της και ότι πιθανότατα είχε συναφθεί με ασφαλιστική οντότητα που σχετίζεται με το μουσείο.

Επτά οι συλληφθέντες

Στις 19 Οκτωβρίου, μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στη Γκαλερί «Απόλλων» του Μουσείου του Λούβρου και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, ανάμεσά τους κομμάτια που ανήκουν στην Αυτοκράτειρα Ευγενία και την Αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Τα αντικείμενα αποτιμώνται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά την κλοπή.

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι αρχικά συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία και ένας άλλος αργότερα στην περιοχή του Παρισιού. Χθες ανακοίνωσαν οτι συνέλαβαν άλλους πέντε υπόπτους. Ήταν στο ραντάρ των Αρχών επί ημέρες και οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε προάστιο του Παρισιού. Η εισαγγελέας ανακοίνωσε πως ένας από αυτούς πήρε μέρος στην κλοπή του αιώνα και πιθανότητα οδηγούσε το ένα από τα δύο σκούτερ με τα οποία διέφυγαν οι δράστες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή για Φεύγα: Τι απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους «βολεμένους αγρότες στα μπλόκα»

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υπ. Μετανάστευσης για την κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή σύλληψη Ιρακινού διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη: Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσικλέτα - Προσέκρουσε σε οχήματα

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο δολοφονίας 2.000 ετών σε τηλεοπτικά γυρίσματα

13:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα – Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στην αντιπολίτευση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ - Αποδεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για σύγκλιση των Επιτροπών

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρωταθλητές» στην υπερεργασία οι Έλληνες: Ένας στους πέντε δούλεψε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα

13:11LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Η ώρα της πρεμιέρας – Τι θα δούμε

13:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη

13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μηδέν «0»: Ο μεγάλος αόρατος κατασκευαστής των Μαθηματικών - Το σύμβολο που καθόρισε τα πάντα

12:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

12:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χρήστος Παππάς στη δίκη της Χρυσής Αυγής: «Επινοημένος ο τίτλος του υπαρχηγού - Δεν κατάλαβα γιατί βρίσκομαι εδώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ