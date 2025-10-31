Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Δώδεκα ημέρες μετά από την ιστορική ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, μια ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας δήλωσε ότι οι δράστες πίσω από την κλοπή επικοινώνησαν μαζί της, ζητώντας της να διαπραγματευτούν κρυφά για την πώληση των κλεμμένων κομματιών μέσω του darknet. Η CGI Group είναι μια ισραηλινή εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής ευφυΐας, στρατηγικών συμβουλών και ασφάλειας.

Η CGI Group, αγνόησε την προσφορά, παρά το γεγονός ότι οι κλέφτες παρείχαν προφανείς αποδείξεις ότι κατείχαν ορισμένα από τα κλεμμένα κοσμήματα για τα οποία απαίτησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι αρχές έχουν συλλάβει συνολικά επτά ανθρώπους μέχρι στιγμής τους οποίους και ανακρίνουν, τα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας κοσμήματα ωστόσο εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Ήταν φυγάδες, έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τα κλοπιμαία»

Ο Tzvika Naveh, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CGI Group, δήλωσε ότι η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί τους κλέφτες. «Προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μαζί μας στο darknet για την αγορά των κλεμμένων κομματιών, περιορίζοντας την επαφή σε μόλις 24 ώρες», είπε ο Naveh.

Η εταιρεία συμμετείχε σε μια σειρά κρυπτογραφημένων συνομιλιών με τον εκπρόσωπο και έλαβε ενδείξεις ότι όντως κατείχε τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα, είπε ο Naveh. «Ήταν φυγάδες και έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τα κλοπιμαία», πρόσθεσε. Η εταιρεία δήλωσε ότι προώθησε τις πληροφορίες στον πελάτη που την προσέλαβε, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου.

«Το Λούβρο έχασε την ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα»

Ο Naveh επέκρινε το μουσείο επειδή δεν απάντησε για έξι ημέρες. «Χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους κλέφτες και το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο εγωισμός και ο δισταγμός έπαιξαν ρόλο». Ο Naveh είπε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συζητήσεις στο darknet που υπονοούσαν σχέδια ληστείας του Λούβρου, με πιθανή στόχευση τη «Μόνα Λίζα».

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον Όμιλο CGI. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της και ότι πιθανότατα είχε συναφθεί με ασφαλιστική οντότητα που σχετίζεται με το μουσείο.

Επτά οι συλληφθέντες

Στις 19 Οκτωβρίου, μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στη Γκαλερί «Απόλλων» του Μουσείου του Λούβρου και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, ανάμεσά τους κομμάτια που ανήκουν στην Αυτοκράτειρα Ευγενία και την Αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Τα αντικείμενα αποτιμώνται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά την κλοπή.

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι αρχικά συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία και ένας άλλος αργότερα στην περιοχή του Παρισιού. Χθες ανακοίνωσαν οτι συνέλαβαν άλλους πέντε υπόπτους. Ήταν στο ραντάρ των Αρχών επί ημέρες και οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε προάστιο του Παρισιού. Η εισαγγελέας ανακοίνωσε πως ένας από αυτούς πήρε μέρος στην κλοπή του αιώνα και πιθανότητα οδηγούσε το ένα από τα δύο σκούτερ με τα οποία διέφυγαν οι δράστες.

