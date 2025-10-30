Μετά το Λούβρο, η Σιένα της Ιταλίας: Φοιτητές «έκλεψαν» πίνακα-αριστούργημα - Δείτε βίντεο
Φοιτητές σκηνοθέτησαν την ψεύτικη κλοπή του Guidoriccio da Fogliano
Μετά την εντυπωσιακή κλοπή των ανεκτίμητων κοσμημάτων του μουσείου του Λούβρου, «άφαντο» έγινε και ένας πίνακας-αριστούργημα του Simone Martini στη Σιένα της Ιταλίας.
Αλλά αυτή τη φορά - ευτυχώς - ήταν απλώς μία φάρσα. Φοιτητές του πανεπιστημίου από το Feriae Matricularum σκηνοθέτησαν την ψεύτικη κλοπή του Guidoriccio da Fogliano που φυλάσσεται στις αίθουσες του Palazzo Pubblico. Φεύγοντας με ένα αντίγραφο του έργου, τους «κλέφτες» σταμάτησε στην πλατεία η δήμαρχος Nicoletta Fabio, η οποία συμμετείχε στο αστείο.
