Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι ότι είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία, δήλωσε η εισαγγελέας.

Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα "δεν έχουν βρεθεί ακόμη".

Από την αρχή, η Λορ Μπεκουό τόνισε ότι η έρευνα έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο», υπογραμμίζοντας την «εξαιρετική κινητοποίηση όλων», με περίπου εκατό ερευνητές να συμμετέχουν.

H εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό Reuters

Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου. Ο πρώτος, 34 ετών, αλγερινής καταγωγής, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy (Val-d’Oise) λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς να διαθέτει εισιτήριο επιστροφής στη Γαλλία. Είναι ήδη γνωστός για τροχαίες παραβάσεις και μία κλοπή.

Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη κοντά στην κατοικία του στο Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοίμαζε να εγκαταλείψει τη χώρα. Γεννημένος στην ίδια πόλη, έχει προηγούμενο για κλοπές με βαριά κατηγορία.

Αμφότεροι κρατούνται από το Σάββατο και έχουν μερικώς ομολογήσει τις κατηγορίες ενώπιον των αστυνομικών, όπως δήλωσε η εισαγγελέας. Θα παραπεμφθούν για κατηγορίες σχετικά με οργανωμένες κλοπές.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν «κλοπές σε οργανωμένη ομάδα, εγκλήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη 15 ετών και υψηλό χρηματικό πρόστιμο».

«Τα κοσμήματα δεν βρίσκονται ακόμη στα χέρια μας»

Όσον αφορά τα κλοπιμαία, το ύψος της λείας εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμα που βρίσκονται. Η Λορ Μπεκουό επεσήμανε ότι «τα κοσμήματα δεν βρίσκονται ακόμη στα χέρια μας», εκφράζοντας ελπίδα για την ανεύρεσή τους, ενώ υπενθύμισε ότι πρόκειται για αντικείμενα «ανεκτίμητης αξίας», που δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς να εκτεθούν σε ποινικές διώξεις για αποδοχή κλοπιμαίων.

Η εισαγγελέας απηύθυνε έκκληση σε όποιον κατέχει τα κοσμήματα να τα επιστρέψει, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για επιστροφή.

Όσον αφορά τους άλλους δύο άνδρες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην κλοπή και χειρίστηκαν το ανυψωτικό καλάθι, παραμένουν ασύλληπτοι. Η εισαγγελέας αρνείται προς το παρόν να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε «συνεργασία ή συνωμοσία εντός του μουσείου».

Η συνέχεια της έρευνας θα διεξαχθεί «με τη μέγιστη διακριτικότητα», ώστε να μην υπονομευτεί η εξέλιξη της υπόθεσης.

